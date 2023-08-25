Летний фестиваль

Воскресный день 20 августа собрал семьи арзамасских приборостроителей на большой праздник, организованный профсоюзом АО «АПЗ».

К полудню база активного отдыха «Пейнтбол-сити» пестрила шортами, футболками и бейсболками – дресс-коду выходного дня соответствовали все, кто выбрался семьей на праздник.

– В этом году вместо традиционного турнира по пейнтболу мы организовали большое мероприятие «Летний фестиваль», – говорит руководитель Центра развития профсоюзной молодежи Арзамасского приборостроительного завода Наталья Бычкова. – Сегодня в разы вырос объем работы, заводчане стали реже собираться семьей, и мы решили предоставить им такую возможность. Ожидаем здесь почти 600 человек! Мы благодарим за поддержку руководство предприятия и профсоюза АПЗ, наших партнеров и помощников из числа молодых профлидеров и студентов АПИ НГТУ.

Организаторы подготовили массу развлечений на любой вкус. Самой большой популярностью пользовался троллей. Желающих прокатиться с ветерком по стальному троссу было много, как и восторженных криков сверху во время спуска. Еще одним экстрим-развлечением стала надувная полоса препятствий.

Интересные активности были организованы и в беседках. Здесь можно было нанести аквагрим, посоревноваться в класке, сыграть в дженгу с фантами, попасть дротиком в «яблочко», поучаствовать в конкурсе «Танцы-повторялки» и даже порелаксировать на йоге. Кстати, за активное участие в настольных играх выдавался билет для розыгрыша.

Хозяевами большого зеленого поля на время праздника стали ведущий Владимир Ураков и веселые аниматоры: футбол с гигантским мячом, перетягивание каната, фокусы, занимательные химические опыты и, конечно, много хорошей танцевальной музыки. Незапланированно, но ярко, с активной борьбой и опасными моментами, прошел футбольный матч среди мальчишек, собравшихся на празднике. А как энергично зажигали заводчанки на танцевальной фитнес-тренировке!

При таком разнообразии развлекательных площадок скучать не пришлось никому. Ну а стаканчик лимонада стал приятным дополнением к насыщенной программе.

Завершился праздник не менее интересно – розыгрышем 350 билетов на аттракционы в парк и настоящей пенной вечеринкой.

Комментарии

Александр Тюрин, председатель первичной профсоюзной организации АПЗ:

– Мы рады, что так много заводчан приехало на праздник и активно провело свой выходной. Насыщенная программа, отличная погода – все для того, чтобы приборостроители отдохнули вместе со своими семьями. Сегодня здесь интересно и детям, и взрослым.

Екатерина Мишина, заместитель председателя ППО АПЗ:

– Получился дружный добрый праздник без возрастных ограничений. Было здорово наблюдать, как папы стоят в очереди на одну из площадок, мамы зажигают на танцах, а бабушки играют в фанты с внуками. Огромное спасибо всем, кто провел этот день с нами!

Алексей Пронин (отдел главного механика):

– Нас сегодня большая компания собралась: мы с женой и семья дочери. Все отлично! Даже просто прогуляться здесь, посмотреть на других – уже здорово!

Ирина Балагурова

Фото Татьяны Лисенковой