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Новости компаний25 августа 2023 9:26

Летний фестиваль

20 августа работники АО «АПЗ» провели праздник для своих семей
Летний фестиваль

Летний фестиваль

Воскресный день 20 августа собрал семьи арзамасских приборостроителей на большой праздник, организованный профсоюзом АО «АПЗ».

К полудню база активного отдыха «Пейнтбол-сити» пестрила шортами, футболками и бейсболками – дресс-коду выходного дня соответствовали все, кто выбрался семьей на праздник.

– В этом году вместо традиционного турнира по пейнтболу мы организовали большое мероприятие «Летний фестиваль», – говорит руководитель Центра развития профсоюзной молодежи Арзамасского приборостроительного завода Наталья Бычкова. – Сегодня в разы вырос объем работы, заводчане стали реже собираться семьей, и мы решили предоставить им такую возможность. Ожидаем здесь почти 600 человек! Мы благодарим за поддержку руководство предприятия и профсоюза АПЗ, наших партнеров и помощников из числа молодых профлидеров и студентов АПИ НГТУ.

Организаторы подготовили массу развлечений на любой вкус. Самой большой популярностью пользовался троллей. Желающих прокатиться с ветерком по стальному троссу было много, как и восторженных криков сверху во время спуска. Еще одним экстрим-развлечением стала надувная полоса препятствий.

Интересные активности были организованы и в беседках. Здесь можно было нанести аквагрим, посоревноваться в класке, сыграть в дженгу с фантами, попасть дротиком в «яблочко», поучаствовать в конкурсе «Танцы-повторялки» и даже порелаксировать на йоге. Кстати, за активное участие в настольных играх выдавался билет для розыгрыша.

Хозяевами большого зеленого поля на время праздника стали ведущий Владимир Ураков и веселые аниматоры: футбол с гигантским мячом, перетягивание каната, фокусы, занимательные химические опыты и, конечно, много хорошей танцевальной музыки. Незапланированно, но ярко, с активной борьбой и опасными моментами, прошел футбольный матч среди мальчишек, собравшихся на празднике. А как энергично зажигали заводчанки на танцевальной фитнес-тренировке!

При таком разнообразии развлекательных площадок скучать не пришлось никому. Ну а стаканчик лимонада стал приятным дополнением к насыщенной программе.

Завершился праздник не менее интересно – розыгрышем 350 билетов на аттракционы в парк и настоящей пенной вечеринкой.

Комментарии

Александр Тюрин, председатель первичной профсоюзной организации АПЗ:

– Мы рады, что так много заводчан приехало на праздник и активно провело свой выходной. Насыщенная программа, отличная погода – все для того, чтобы приборостроители отдохнули вместе со своими семьями. Сегодня здесь интересно и детям, и взрослым.

Екатерина Мишина, заместитель председателя ППО АПЗ:

– Получился дружный добрый праздник без возрастных ограничений. Было здорово наблюдать, как папы стоят в очереди на одну из площадок, мамы зажигают на танцах, а бабушки играют в фанты с внуками. Огромное спасибо всем, кто провел этот день с нами!

Алексей Пронин (отдел главного механика):

– Нас сегодня большая компания собралась: мы с женой и семья дочери. Все отлично! Даже просто прогуляться здесь, посмотреть на других – уже здорово!

Ирина Балагурова

Фото Татьяны Лисенковой

БИЗНЕС-ПРЕСС