Курьеры, водители и сборщики заказов примут участие в футбольном турнире в Нижнем Новгороде

Сервисы Яндекса в Нижнем Новгороде организовали футбольный турнир для партнеров. Первые матчи сыграют 17 сентября. Команды состоят из курьеров, водителей, сборщиков заказов и кладовщиков. На поле играют пять на пять без ограничения по числу замен.

Первые тренировки футболисты провели в июле. Их посетили более 600 партнеров. Выстроить тренировочный процесс и организовать команды помогали профи. Финалисты отборочного этапа в Нижнем Новгороде поедут на суперфинал в Екатеринбург. Перелет и проживание — за счет организаторов.

Параллельно пройдут этапы в других городах: Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Их победители сразятся в финале. Судейством игр займутся арбитры уровня официальных городских соревнований и выше. Призеры награждаются кубками, медалями и призами. Отметят лучших защитников, нападающих и вратарей. Матчи открыты для зрителей, поэтому команды ждут на трибунах родных и друзей.