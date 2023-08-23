Нижегородцев ждут большие изменения после внедрения новой маршрутной сети Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Жителей Нижегородской области ждут большие изменения после внедрения новой маршрутной сети. О нововведениях рассказал замглавы профильного министерства Денис Рябинин на пресс-конференции 23 августа.

-Первый этап маршрутной реформы будет продлен до 2025 года, когда мы сформируем транспортный каркас на базе электротранспорта, - отметил Денис Рябинин.

Что касается электробусов, Денис Рябинин отметил, что это процесс небыстрый и после поставок требуется тестовая эксплуатация электробусов. Он также подчеркнул важность запустить электробусы, прежде всего, в верхней части города.

- Сейчас проходит подготовка в ДЕПО №1, там монтируется часть зарядных станций. Все сделают к началу ноября, - добавил он.

Много изменений маршрутов уже произошло. В частности, в первый этап ввода новой маршрутной сети вошли изменения маршрутов А-5, А-15, А-17, А-32, А-52, Т-24, А-84, А-36 и других. Изменения касаются и троллейбусов, например, троллейбус №5, который ходит по маршруту «Мост-Микрорайон Мещерское озеро» и является компенсационным в связи с реконструкцией трамвайной линии.

- По планам правительства нижегородцы должны начать пересаживаться с личного на общественный транспорт, - добавил Денис Рябинин.