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Общество23 августа 2023 17:29

Нижегородцев ждут большие изменения после внедрения новой маршрутной сети

Первый этап продлится до 2025 года
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородцев ждут большие изменения после внедрения новой маршрутной сети

Нижегородцев ждут большие изменения после внедрения новой маршрутной сети

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Жителей Нижегородской области ждут большие изменения после внедрения новой маршрутной сети. О нововведениях рассказал замглавы профильного министерства Денис Рябинин на пресс-конференции 23 августа.

-Первый этап маршрутной реформы будет продлен до 2025 года, когда мы сформируем транспортный каркас на базе электротранспорта, - отметил Денис Рябинин.

Что касается электробусов, Денис Рябинин отметил, что это процесс небыстрый и после поставок требуется тестовая эксплуатация электробусов. Он также подчеркнул важность запустить электробусы, прежде всего, в верхней части города.

- Сейчас проходит подготовка в ДЕПО №1, там монтируется часть зарядных станций. Все сделают к началу ноября, - добавил он.

Много изменений маршрутов уже произошло. В частности, в первый этап ввода новой маршрутной сети вошли изменения маршрутов А-5, А-15, А-17, А-32, А-52, Т-24, А-84, А-36 и других. Изменения касаются и троллейбусов, например, троллейбус №5, который ходит по маршруту «Мост-Микрорайон Мещерское озеро» и является компенсационным в связи с реконструкцией трамвайной линии.

- По планам правительства нижегородцы должны начать пересаживаться с личного на общественный транспорт, - добавил Денис Рябинин.

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