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Спорт24 августа 2023 9:17

Спортивная пятилетка: от массовости к мастерству

Нашему региону доверяют проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня
Источник:kp.ru
Нижегородцы выбирают спорт.

Нижегородцы выбирают спорт.

Фото: Кира МИШИНА

К 2030 году в России доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70%. В Нижегородской области для решения этой задачи делается очень многое. И на сегодняшний день число физкультурников и спортсменов в регионе достигло уже более 50%.

Здоровье в порядке – спасибо зарядке!

Такие цифры – результат многих составляющих. Развивается спортивная инфраструктура, нижегородские атлеты занимают призовые места на крупных соревнованиях, что служит примером для многих сторонников здорового образа жизни, в регионе проводится большое количество массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

Вовлеченность нижегородцев в спорт растет год от года.

Вовлеченность нижегородцев в спорт растет год от года.

На День физкультурника, который отмечался 12 августа, в Нижнем Новгороде был установлен рекорд России по массовой зарядке. Её провели на площади у катера «Герой» заслуженные мастера спорта по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.

Спортивный праздник продолжился на стадионе пляжных видов спорта на Гребном канале. Все желающие могли попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса ГТО. На всероссийском портале ГТО уже зарегистрированы свыше 338 тысяч нижегородцев, более 80 тысяч из них выполнили нормативы на знаки отличия.

В массовой зарядке приняли участие 5598 человек.

В массовой зарядке приняли участие 5598 человек.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Строятся спортивные объекты.

Строятся спортивные объекты.

В начале августа на отраслевой стратегической сессии «Спорт – норма жизни», организованной для актуализации Стратегии развития Нижегородской области, более 70 профильных экспертов предложили 11 проектов. Среди них – создание тренерской школы, региональной службы спортивных психологов, возрождение народной игры килы, развитие системы международного регионального спортивного сотрудничества, межведомственного взаимодействия для объединения спорта с другими отраслями, геймификация процессов вовлечения населения в регулярные занятия физкультурой и спортом, создание интерактивного музея спорта и многое другое. Всё это в итоге может стать очередным толчком к новым спортивным достижениям.

Мотивация для юных

А успехов у нижегородских спортсменов немало. Традиции спорта высших достижений были заложены ещё в советское время, когда на спортивных аренах блистали легендарный вратарь «Торпедо» Виктор Коноваленко, наша прославленная тройка нападения Скворцов-Ковин-Варнаков, самый титулованный за всю историю «Торпедо» двукратный чемпион мира защитник Юрий Фёдоров. Татьяна Аверина, Николай Круглов-старший, Алевтина Олюнина, Георгий Свешников, Людмила Шишова, Виктор Бушуев – эти и многие другие имена горьковчан-олимпийцев известны всем. Спортсмены, защищающие честь региона, и сегодня высоко держат планку нижегородского спорта. Им по плечу самые значимые состязания спортивного мира.

К примеру, на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Корея, 2018) конькобежка Наталья Воронина и лыжница Анастасия Седова стали бронзовыми призёрами соревнований.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония, 2021) принесли нижегородцам две серебряных медали. Их завоевали наши мастера художественной гимнастики Дина Аверина и Анастасия Максимова. А с прошедших в Стране восходящего солнца Паралимпийских игр нижегородцы привезли шесть наград, в том числе четыре золотых и две серебряных.

На высоком уровне выступают наши команды – в хоккее, футболе, мини-футболе, баскетболе, волейболе. Женская мини-футбольная команда «Норманочка» – двукратный чемпион России и участник Кубка мира. Обладателем Кубка России стал баскетбольный клуб «Пари НН». По итогам сезона 2022-2023 хоккейный клуб «Торпедо» занял пятое место в Континентальной хоккейное лиге, поднявшись на 12 строчек. В этом году нижегородская «Чайка» вернула себе Кубок Харламова спустя восемь лет.

За родные сборные болеют тысячи нижегородцев.

Среди болельщиков нередко можно заметить губернатора Глеба Никитина.

Среди болельщиков нередко можно заметить губернатора Глеба Никитина.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Движение вперёд

Нижегородские спортсмены не только выезжают на соревнования, но и сами принимают гостей. Нашему региону доверяют проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня.

В октябре 2019 года в Нижнем Новгороде состоялся VIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Организаторы выдали 4486 аккредитаций. В рамках форума был организован первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу и ряд других соревнований.

Спустя два года в Дзержинске принимали участников XVI церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь», которая стала центральным событием Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации.

А совсем недавно, в июне этого года, на площадке «Спорт Порт» стадиона «Нижний Новгород» состоялась торжественная церемония открытия комплексных соревнований «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В столице Приволжья прошли и соревнования по пяти видам спорта: плавание, триатлон, дзюдо, теннис на колясках, голбол. Всего же в летних играх паралимпийцев организованы соревнования по 22 видам спорта, в них участвуют 4500 спортсменов из разных регионов страны.

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» собрали в Нижегородской области спортсменов из 54 регионов РФ. Фото: Дмитрий Сазонов

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» собрали в Нижегородской области спортсменов из 54 регионов РФ. Фото: Дмитрий Сазонов

На протяжении нескольких лет мы принимали этап Кубка мира по выездке. В ноябре 2019 года в Дзержинске встречали участников Кубка Европы по сумо, а в год 800-летия столицы Приволжья в Нижнем Новгороде прошёл целый ряд соревнований, который собрал поклонников разных видов спорта: «Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА, чемпионат Европы по современному пятиборью, матч чемпионата Европы по регби между сборной России и Португалии, «Марафон 800» и другие.

Огромное количество гостей собирает заплыв X-WATERS Volga, полумарафон «Беги, герой!».

В 2020 и 2022 годах Нижний Новгород был признан «Беговой столицей России».

В 2020 и 2022 годах Нижний Новгород был признан «Беговой столицей России».

Фото: Кира МИШИНА

А в этом году в областном центре впервые состоялась крупнейшая в стране серия соревнований по триатлону IRONSTAR. Кроме того, у нас прошли международные соревнования по современному пятиборью «Кубок дружбы» среди кадетов.

В регионе проводится масса спортивных мероприятий.

В регионе проводится масса спортивных мероприятий.

Энергия мундиаля

Но, конечно, самым крупным событием за последние пять лет в области спорта был чемпионат мира по футболу, состоявшийся в 2018 году. Игры посетили более 230 000 зрителей из 12 стран. И спустя пять лет нижегородцы помнят ту незабываемую атмосферу праздника, которая царила тогда в столице Приволжья. У нас побывало около 355 тысяч туристов, в том числе 150 тысяч иностранцев из 112 стран.

Мундиаль оставил региону в наследство стадион, спортивную базу на Бору, тренировочные площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске, на территории ДЮСШ «Мещера» и возле ФОКа «Мещерский» в областном центре.

На стадионе «Нижний Новгород» прошло 6 матчей ЧМ-2018.

На стадионе «Нижний Новгород» прошло 6 матчей ЧМ-2018.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

За пять лет количество спортивных площадок, ФОКов, ФОКОТов в регионе значительно выросло. С 2018 года были построены физкультурно-оздоровительные комплексы «Баташев-Арена» в Выксе, «ОлимпиЯ» в Воскресенском округе, «Старт» в Тоншаевском, «Энергия» в Дальнеконстантиновском, «Легенда» в Ветлужском. Жителей Ковернино радует крытый каток «Хохлома-арена».

В прошлом году в Нижнем Новгороде открылся новый спортивный комплекс «Горадром», начал работать первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на стадионе «Красная Этна». Ранее ФОКОТы были открыты в Бутурлино, Арзамасе, Дзержинске. В 2021 году в Заволжье был построен современный центр художественной гимнастики. Он получил название «Дина Арина Арена» в честь наших прославленных «художниц» – сестёр Авериных, родившихся в этом городе.

В марте 2021 года в Нижнем Новгороде открыли трамплин К-60. Преобразилась и расположенная неподалёку набережная Гребного канала. К 800-летию Нижнего Новгорода возведены беговая и велосипедная дорожки, установлены уличные спортивные тренажёры, реконструирована судейская вышка.

Качественная спортивная инфраструктура создана в обновлённом парке «Швейцария»: спортивный центр, пункт проката инвентаря, скейт-парк, беговая закольцованная дорожка, воркаут-площадка, многофункциональная спортивная зона с площадками для игры в большой и настольный теннис, волейбол, стритбол, мини-футбольное поле. На стадионе «Локомотив» в этом году откроется легкоатлетический манеж.

Возводится футбольный манеж на Бору и региональный центр подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске. Буквально на глазах растёт Ледовый дворец в Нижнем Новгороде.

Ледовый дворец на Стрелке - один из самых масштабных проектов последних лет.

Ледовый дворец на Стрелке - один из самых масштабных проектов последних лет.

Елена ВЛАСОВА

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