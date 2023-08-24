Спортивная пятилетка: от массовости к мастерству

Нижегородцы выбирают спорт. Фото: Кира МИШИНА

К 2030 году в России доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70%. В Нижегородской области для решения этой задачи делается очень многое. И на сегодняшний день число физкультурников и спортсменов в регионе достигло уже более 50%.

Здоровье в порядке – спасибо зарядке!

Такие цифры – результат многих составляющих. Развивается спортивная инфраструктура, нижегородские атлеты занимают призовые места на крупных соревнованиях, что служит примером для многих сторонников здорового образа жизни, в регионе проводится большое количество массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

Вовлеченность нижегородцев в спорт растет год от года.

На День физкультурника, который отмечался 12 августа, в Нижнем Новгороде был установлен рекорд России по массовой зарядке. Её провели на площади у катера «Герой» заслуженные мастера спорта по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.

Спортивный праздник продолжился на стадионе пляжных видов спорта на Гребном канале. Все желающие могли попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса ГТО. На всероссийском портале ГТО уже зарегистрированы свыше 338 тысяч нижегородцев, более 80 тысяч из них выполнили нормативы на знаки отличия.

В массовой зарядке приняли участие 5598 человек. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Строятся спортивные объекты.

В начале августа на отраслевой стратегической сессии «Спорт – норма жизни», организованной для актуализации Стратегии развития Нижегородской области, более 70 профильных экспертов предложили 11 проектов. Среди них – создание тренерской школы, региональной службы спортивных психологов, возрождение народной игры килы, развитие системы международного регионального спортивного сотрудничества, межведомственного взаимодействия для объединения спорта с другими отраслями, геймификация процессов вовлечения населения в регулярные занятия физкультурой и спортом, создание интерактивного музея спорта и многое другое. Всё это в итоге может стать очередным толчком к новым спортивным достижениям.

Мотивация для юных

А успехов у нижегородских спортсменов немало. Традиции спорта высших достижений были заложены ещё в советское время, когда на спортивных аренах блистали легендарный вратарь «Торпедо» Виктор Коноваленко, наша прославленная тройка нападения Скворцов-Ковин-Варнаков, самый титулованный за всю историю «Торпедо» двукратный чемпион мира защитник Юрий Фёдоров. Татьяна Аверина, Николай Круглов-старший, Алевтина Олюнина, Георгий Свешников, Людмила Шишова, Виктор Бушуев – эти и многие другие имена горьковчан-олимпийцев известны всем. Спортсмены, защищающие честь региона, и сегодня высоко держат планку нижегородского спорта. Им по плечу самые значимые состязания спортивного мира.

К примеру, на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Корея, 2018) конькобежка Наталья Воронина и лыжница Анастасия Седова стали бронзовыми призёрами соревнований.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония, 2021) принесли нижегородцам две серебряных медали. Их завоевали наши мастера художественной гимнастики Дина Аверина и Анастасия Максимова. А с прошедших в Стране восходящего солнца Паралимпийских игр нижегородцы привезли шесть наград, в том числе четыре золотых и две серебряных.

На высоком уровне выступают наши команды – в хоккее, футболе, мини-футболе, баскетболе, волейболе. Женская мини-футбольная команда «Норманочка» – двукратный чемпион России и участник Кубка мира. Обладателем Кубка России стал баскетбольный клуб «Пари НН». По итогам сезона 2022-2023 хоккейный клуб «Торпедо» занял пятое место в Континентальной хоккейное лиге, поднявшись на 12 строчек. В этом году нижегородская «Чайка» вернула себе Кубок Харламова спустя восемь лет.

За родные сборные болеют тысячи нижегородцев.

Среди болельщиков нередко можно заметить губернатора Глеба Никитина. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Движение вперёд

Нижегородские спортсмены не только выезжают на соревнования, но и сами принимают гостей. Нашему региону доверяют проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня.

В октябре 2019 года в Нижнем Новгороде состоялся VIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Организаторы выдали 4486 аккредитаций. В рамках форума был организован первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу и ряд других соревнований.

Спустя два года в Дзержинске принимали участников XVI церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь», которая стала центральным событием Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации.

А совсем недавно, в июне этого года, на площадке «Спорт Порт» стадиона «Нижний Новгород» состоялась торжественная церемония открытия комплексных соревнований «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В столице Приволжья прошли и соревнования по пяти видам спорта: плавание, триатлон, дзюдо, теннис на колясках, голбол. Всего же в летних играх паралимпийцев организованы соревнования по 22 видам спорта, в них участвуют 4500 спортсменов из разных регионов страны.

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» собрали в Нижегородской области спортсменов из 54 регионов РФ. Фото: Дмитрий Сазонов

На протяжении нескольких лет мы принимали этап Кубка мира по выездке. В ноябре 2019 года в Дзержинске встречали участников Кубка Европы по сумо, а в год 800-летия столицы Приволжья в Нижнем Новгороде прошёл целый ряд соревнований, который собрал поклонников разных видов спорта: «Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА, чемпионат Европы по современному пятиборью, матч чемпионата Европы по регби между сборной России и Португалии, «Марафон 800» и другие.

Огромное количество гостей собирает заплыв X-WATERS Volga, полумарафон «Беги, герой!».

В 2020 и 2022 годах Нижний Новгород был признан «Беговой столицей России». Фото: Кира МИШИНА

А в этом году в областном центре впервые состоялась крупнейшая в стране серия соревнований по триатлону IRONSTAR. Кроме того, у нас прошли международные соревнования по современному пятиборью «Кубок дружбы» среди кадетов.

В регионе проводится масса спортивных мероприятий.

Энергия мундиаля

Но, конечно, самым крупным событием за последние пять лет в области спорта был чемпионат мира по футболу, состоявшийся в 2018 году. Игры посетили более 230 000 зрителей из 12 стран. И спустя пять лет нижегородцы помнят ту незабываемую атмосферу праздника, которая царила тогда в столице Приволжья. У нас побывало около 355 тысяч туристов, в том числе 150 тысяч иностранцев из 112 стран.

Мундиаль оставил региону в наследство стадион, спортивную базу на Бору, тренировочные площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске, на территории ДЮСШ «Мещера» и возле ФОКа «Мещерский» в областном центре.

На стадионе «Нижний Новгород» прошло 6 матчей ЧМ-2018. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

За пять лет количество спортивных площадок, ФОКов, ФОКОТов в регионе значительно выросло. С 2018 года были построены физкультурно-оздоровительные комплексы «Баташев-Арена» в Выксе, «ОлимпиЯ» в Воскресенском округе, «Старт» в Тоншаевском, «Энергия» в Дальнеконстантиновском, «Легенда» в Ветлужском. Жителей Ковернино радует крытый каток «Хохлома-арена».

В прошлом году в Нижнем Новгороде открылся новый спортивный комплекс «Горадром», начал работать первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на стадионе «Красная Этна». Ранее ФОКОТы были открыты в Бутурлино, Арзамасе, Дзержинске. В 2021 году в Заволжье был построен современный центр художественной гимнастики. Он получил название «Дина Арина Арена» в честь наших прославленных «художниц» – сестёр Авериных, родившихся в этом городе.

В марте 2021 года в Нижнем Новгороде открыли трамплин К-60. Преобразилась и расположенная неподалёку набережная Гребного канала. К 800-летию Нижнего Новгорода возведены беговая и велосипедная дорожки, установлены уличные спортивные тренажёры, реконструирована судейская вышка.

Качественная спортивная инфраструктура создана в обновлённом парке «Швейцария»: спортивный центр, пункт проката инвентаря, скейт-парк, беговая закольцованная дорожка, воркаут-площадка, многофункциональная спортивная зона с площадками для игры в большой и настольный теннис, волейбол, стритбол, мини-футбольное поле. На стадионе «Локомотив» в этом году откроется легкоатлетический манеж.

Возводится футбольный манеж на Бору и региональный центр подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске. Буквально на глазах растёт Ледовый дворец в Нижнем Новгороде.

Ледовый дворец на Стрелке - один из самых масштабных проектов последних лет.

Елена ВЛАСОВА