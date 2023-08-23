Пожар в Институте прикладной физики произошел в Нижнем Новгороде 22 августа

Пожар в ИПФ РАН в Нижнем Новгороде тушили около получаса. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар в Институте прикладной физики в Нижнем Новгороде вспыхнул вечером 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании в здании на улице Ульянова поступило в 21.10. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление на пятом этаже, - рассказали в ведомстве.

Горели деревянные стеллажи в учебном классе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как выяснилось, в учебном классе вспыхнули деревянные стеллажи. Тушение пожара длилось около получаса, огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет: два человека, которые находились в это время в институте, эвакуировались самостоятельно.

Пятый этаж был окутан плотным дымом. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Что стало причиной пожара в Институте прикладной физике, пока неизвестно. Это предстоит установить специалистам.