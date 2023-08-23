Пожар в Институте прикладной физики произошел в Нижнем Новгороде 22 августа

Пожар в ИПФ РАН в Нижнем Новгороде тушили около получаса.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Пожар в Институте прикладной физики в Нижнем Новгороде вспыхнул вечером 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
- Сообщение о возгорании в здании на улице Ульянова поступило в 21.10. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление на пятом этаже, - рассказали в ведомстве.
Горели деревянные стеллажи в учебном классе.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Как выяснилось, в учебном классе вспыхнули деревянные стеллажи. Тушение пожара длилось около получаса, огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет: два человека, которые находились в это время в институте, эвакуировались самостоятельно.
Пятый этаж был окутан плотным дымом.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Что стало причиной пожара в Институте прикладной физике, пока неизвестно. Это предстоит установить специалистам.