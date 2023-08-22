Чище, чем в Сингапуре и безопаснее, чем в Женеве: Нижний Новгород поднялся в международном рейтинге по уровню качества жизни

Нижний Новгород поднялся в международном рейтинге качества жизни. Фото: АНО "Центр 800".

Нижний Новгород занял 126 место в рейтинге городов по уровню качества жизни в 2023 году. Такие данные приводит распространенный сервис Numbeo. Согласно приведенной аналитике, по сумме показателей наш город обогнал такие популярные в сфере туризма города, как Барселона и Сан-Франциско, Лондон и Париж, Рим и Афины. По качеству жизни Нижнему Новгороду уступили и Москва с Санкт-Петербургом, которые расположились на 195 и 205 местах, соответственно. Исследование проводилось для 242 крупных и постоянно развивающихся городов со всех пяти континентов. Самый низкий индекс качества жизни зафиксирован у Манилы (Филиппины) — 45, а наиболее высокий у Гааги (Нидерланды) — 217,1.

Доступная медицина и дешевые продукты

Индекс качества жизни Нижнего Новгорода составил 143,7 — это в целом неплохой показатель, но есть и поле для роста. Как отмечают аналитики сервиса, в нашем городе высокие показатели безопасности и здравоохранения - 45 и 41 места рейтинга, соответственно. Так, жители Франкфурта и Тель-Авива, как выяснилось, менее удовлетворены оказываемой им медицинской помощью, а именно ожиданием в очередях и отзывчивостью персонала.

Город на слиянии рек отличает еще и очень низкая стоимость жизни. Условно бутылка молока или билеты в кинотеатр здесь обойдутся куда дешевле, чем за рубежом. Согласно расчетам, предполагаемые ежемесячные расходы на семью из четырех человек здесь составляют 159,9 тысяч рублей, а одному обычному нижегородцу для комфортной жизни хватит и 46,2 тысяч рублей.

- Нижний Новгород на 9,4% дешевле Москвы без учета арендной платы. Арендная плата в Нижнем Новгороде в среднем не 59,8% ниже, чем в Москве, - отмечают аналитики сервиса.

Нижегородцы заботятся об экологии

Нижний Новгород отмечают в числе наиболее экологичных городов, по этому показателю он замыкает топ-50. Результаты исследования говорят о том, что здесь очень высокое качество воды и чистый воздух, богатое озеленение. Город выглядит чистым, а в темное время суток здесь хорошее освещение. Еще одно преимущество - не самый высокий трафик на дорогах. Горожане предпочитают добираться на работу на машине или ходить пешком. На третьем месте по популярности находится общественный транспорт. Велосипедами и мотоциклами нижегородцы пользуются значительно реже. На дорогу до работы нижегородцы тратят в среднем чуть более 27 минут.

Говоря о минусах нашего города, специалисты сервиса отмечают низкую покупательскую способность и высокие цены на недвижимость относительно зарплат.

В целом, наиболее высокие места занимают города из Нидерландов, Австралии и США, а аутсайдерами рейтинга стали менее крупные города Ближнего Востока, Азии и Западной Африки. В целом Нижний Новгород сделал хороший рывок относительно прошлых лет, поднявшись со 151 строчки. Новое исследование, которое начато в середине 2023 года, выводит наш город уже на 105 позицию рейтинга, данные получены по 195 городам со всего мира.

КОМПЕТЕНТНО

Зоя Рюрикова, Председатель правления Нижегородского отделения Союза архитекторов России, координатор Института урбанистики, руководитель проектного бюро DA:

- Думаю, что положительную динамику отметят большинство респондентов, жителей города. Я довольно часто общаюсь с коллегами из других городов, и все они отмечают позитивные изменения, касающиеся благоустройства, озеленения, транспорта, состояния исторической среды, разнообразия культурной жизни и появления новых интересных локаций. Увеличился туристический поток, интерес к городу как к месту комфортного проживания со стороны москвичей. Это связано с чередой определяющих событий, запустивших такие позитивные изменения: Чемпионат мира по футболу в 2018 году и 800-летний юбилей. Я бы не сказала, что подняться с 151 на 126 место в рейтинге - это прорывные показатели, они скорее демонстрируют определенную динамику, и она хорошая.