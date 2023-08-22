Продал жилье и набрал кредитов: 12 миллионов выманили мошенники у нижегородского пенсионера за полторы недели

Пенсионер перевел мошенникам все свои деньги и набрал кредитов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области телефонные мошенники вновь урвали большой куш. На этот раз жертвой лже-полицейских стал 67-летний мужчина, который перевел им средства на общую сумму более 12,5 млн рублей. Пенсионера «доили» 10 дней, пока он не отдал все, что у него было. Подробности этой истории корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. По их информации, 14 августа в полицию Сарова обратился местный житель и рассказал, как именно его обманули. Злоумышленники позвонили по телефону, представились полицейскими и рассказали легенду о том, что все средства мужчины могут быть вероломно похищены неизвестными. Единственный выход из этой ситуации — перевести все деньги на специальные «безопасные» счета.

- Как он пояснял сотрудникам полиции, оформлена генеральная доверенность на некое лицо, которое может осуществлять различные операции от его имени — распоряжаться недвижимостью и по прочим моментам. На протяжении десяти дней они его держали на связи, а он доставал эти денежные средства. Мужчина вложил все деньги, которые были в наличии, занимал, брал кредиты, реализовывал имущество и в итоге все им передал, никому из родных об этом не сказав. Все решения принимал единолично, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

В местном отделе полиции немедленно завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские ищут всех причастных к этому преступлению. Виновные будут привлечены к ответственности.

Нижегородцам напоминают, что охотники за их деньгами могут использовать самые разные схемы, в том числе, современные айти-технологии и удаленный доступ к счетам. Чтобы обезопасить себя, необходимо помнить, что ни полиция, ни банковские работники не будут спрашивать данные по банковским картам, включая полный их номер, трехзначный код на обороте и пин-код. То же самое касается и паролей от онлайн-банкинга. Если кто-то звонит и сообщает, что деньги могут быть украдены, необходимо незамедлительно положить трубку. Банк блокирует подозрительные операции и не осуществляет звонки с неизвестных номеров.