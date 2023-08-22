Гигантский триколор развернули у катера «Герой» в Нижнем Новгороде

Огромный триколор развернули в Нижнем Новгороде. Фото: Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"

Триколор площадью 1500 квадратных метров развернули в Нижнем Новгороде у подножия Чкаловской лестницы возле катера «Герой» накануне Дня российского флага, который отмечается 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

В патриотической акции приняли участие более 200 человек: активисты молодежных организаций, добровольческих движений, а также сотрудники силовых ведомств. Ширина флага 30 метров, длина – 50 метров. Снимки огромного триколора с воздуха выглядят особенно эффектными.

- День государственного флага – знаменательный день, важный для каждого из нас. Наша акция помогла почувствовать себя всем участникам неотъемлемой частью нашей огромной страны, частью ее традиций. Когда разворачивали триколор, эмоции зашкаливали, многие пели Гимн России, - рассказал руководитель Нижегородского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Роман Зыков.

Подобная акция прошла во многих городах. Так, в Оренбуржье активисты развернули триколор длиной 1588 метров и шириной 4,5 метра. Его держали более трех тысяч человек.