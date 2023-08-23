Парку «Швейцария» в Нижнем Новгороде исполнится 120 лет. Фото: АНО " Центр 800".

Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде отметит 26 августа свой юбилей – 120 лет. В эту субботу у горожан и туристов будет возможность познакомиться с историей парка через конкурсы, игры, мастер-классы и квесты. Посетителей также ждут театральные представления, уроки танцев и музыкальная зона «Джаз на поляне». Ну, а ещё одним сюрпризом станет то, что хедлайнером праздника будет группа «5sta Family».

В праздновании юбилея крупнейшего парка города будет задействовано сразу несколько локаций, где каждый сможет найти себе досуг по душе. Так, всех любителей спорта приглашают поучаствовать в забеге. Он будет проходить с 09:00 до 10:00 на беговом кольце.

Настоящее раздолье ожидается с 12:00 до 16:00 на поляне у детского центра – там будет действовать специальная музыкальная зона «Джаз на поляне». В программе выступление группы «Parolibre», лекции о джазе и танцевальные мастер-классы.

В дендрарии парка «Швейцарии» запланированы часовые экскурсии. В 13:00 натуралистам расскажут о растениях парка, а в 14:00 о местных птицах.

В парке также подготовят сразу несколько локаций для развлечения юных нижегородцев. Так, на поляне за часами можно будет посмотреть необыкновенное фокус-шоу от театра кукол «Мабу», поиграть с аниматорами и увидеть сказочный спектакль. А площадку у сухого фонтана в парке отведут под детские мастер-классы.

Заглянуть семьям с детьми стоит и на парковые аллеи, где можно будет порисовать мелками на асфальте, полюбоваться выставками, поиграть с мимами и ростовыми куклами – Паркушей и Садовником.

Нижегородцев также приглашают принять участие в квесте «Прочти Нижний Новгород». Старт в 12:00, 13:00 и 14:00 от информационной стойки на центральной площади.

Не стоит забывать и про обширную концертную программу. На главной сцене парка выступят нижегородские группы и исполнители, танцевальные коллективы и популярная группа «5sta Family».

КОНКРЕТНО:

Полная программа празднования 120-летия парка «Швейцарии»:

Беговое кольцо (ост. Сурикова)

9-00 – 10-00 забег c 5 Верст, посвященный юбилею парка

Поляна за часами (ост. Медицинская)

12-00 – 13-00 фокус-шоу, театр Театр Кукол «Мабу»

13-00 – 15-00 детские анимационные программы с @nasyavki (Насявки Кучей)

15-00 – 16-00 детский спектакль «Сказка о попе», театр «Мабу»

Поляна у детского центра (ост. Тобольские казармы)

Проект «Джаз на поляне» фестиваля «Осень в Швейцарии»

12-00 – 12-30 – группа parolibre

12-30 – 13-00 – лекция «История нижегородского джаза» Светлана Кукина

13-00 – 13-30 – группа «Parolibre»

13-30 – 14-00 – лекция «Джаз на виниле» Александра Aleksander Speransky

14-00 – 16-00 – танцплощадка «Танцы на траве», мастер-класс GallaDance Avantage

Аллеи детского парка

12-00 – 15-00 – квест «Прочти Нижний Новгород», старт в 12-00, 13-00, 14-00 от информационной стойки, центральная площадь, ост. Медицинская ТЕРРИТОРИЯ ЭМОЦИЙ

12-00 – 16-00 рисунки на асфальте, детский мастер-класс по нейрографике мелками, аллея за большим фонтаном

12-00 – 16-00 интерактивное общение ростовых кукол парка Паркуши и Садовника, мимов и других игровых персонажей с гостями праздника

весь день - выставка «120 лет парку Швейцария»,

весь день - выставка «Беличьи истории»

Площадка у сухого фонтана (ост. Медицинская)

11-00 – 12-00 - мастер-класс для детей «Моя первая марионетка»

12-00 – 16-00 - мастер-классы для детей с ТЕРРИТОРИЯ ЭМОЦИЙ

Дендрарий (старт от центральной площади, ост. Медицинская)

11-00 – 12-00 квест для детей «Затерянный мир» с «Насявки кучей»

13-00 – 14-00 экскурсия «Растения парка»

14-00 – 15-00 экскурсия «Птицы парка»

Концертная программа (центральная площадь, ост. Медицинская)

14-00 – 15-00 - джаз-квартет «Jazz-classic»

15-00 – 15-30 - певица Дарья Сикальская

15-30 – 15-40 - солистка Василиса Нестерова

15-40 – 15-45 - танцевальный коллектив Центр танца «Ракета»

15-45 – 16-00 - солист Денис Макаров

16-00 – 16-05 - танцевальный коллектив «Ракета»

16-05 – 16-15 - солистка Василиса Нестерова

16-15 – 16-20 - танцевальный коллектив «Ракета»

16-20 – 16-35 - солистка Ольга Кокина

16-45 – 17-45 - группа «Jack Daniels», солист Андрей Паньшин

17-45 – 18-15 - Ансамбль народной песни и танца «ЛЮБАВА»

18-15 – 19-00 - дуэт группы ALEX BAND+ , солистка Таня Гуляева

19-00 – 20-00 - группа «Black Stars»

20-00 – 21-00 - певица Наталия Иванова

21-00 – 22-00 - группа 5sta Family