Показали рост: как нижегородская экономика стала одной из сильнейших в стране

От уровня развития экономики зависит благополучие нижегородцев. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

За последние несколько лет нижегородской экономике пришлось выдержать один удар за другим: пандемия и связанные с этим ограничения в работе частного бизнеса и крупных предприятий, санкционное давление. Работу пришлось перестраивать на ходу. Но, несмотря ни на что, удалось не допустить падения важнейших экономических показателей. Они, напротив, улучшаются. Восстановление идёт опережающими темпами.

Курс на восстановление

С 2018 года внутренний региональный продукт вырос почти на 8% – это на 2 процентных пункта выше, чем экономика страны в целом. Это говорит об устойчивости и быстрой адаптивности экономики Нижегородского региона на протяжении всех пяти лет.

Это стало возможным благодаря совместной оперативной работе и реализованным на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки, а также благодаря местным компаниям и, конечно, жителям области.

Положительные тенденции отмечаются по многим основным показателям. Так, консолидированный бюджет области за это время практически удвоился с ощутимым приростом к уровню 2021 года – на 15%. При этом основной рост пришёлся именно на налоговые и неналоговые доходы.

Прирост ВРП за шесть месяцев этого года оценивается на уровне +6,5%. И это очень неплохой результат с учётом почти нулевого роста прошлого года (прирост ВРП за 2022 год, по оценке, сложился на уровне +0,1%). Хотя в начале 2022-го ожидалось падение до 8% по итогам года.

Чтобы расширить кооперационные возможности предприятий в новых условиях, в Нижегородской области проводят Дни поставщика. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Положительные тенденции отмечаются по многим основным показателям.

Аграрный сектор

Свой вклад в растущие цифры внесли и нижегородские аграрии, которые обеспечивают продовольственную безопасность не только региона, но и страны в целом. Внешние вызовы подтолкнули к тому, чтобы нарастить поддержку отрасли, и по итогам 2022 года она превысила 5,6 млрд рублей.

Традиционно в регионе сильна сфера животноводства. Так, за период с 2018 по 2022 годы отмечался рост в производстве мяса – 119,7% в 2022 году к 2017 году – и молока – 110,1% в 2022 году к 2017 году. В большом объёме была оказана поддержка развитию растениеводства. Это позволило, в частности, обновить парк сельхозтехники. За пять лет представители АПК приобрели около 3,8 тысячи единиц новой сельхозтехники и оборудования. И это дало свой результат. За пять лет объёмы производства в этом секторе увеличились более чем в два раза.

Как закономерный итог – в прошлом году аграриями региона собран самый большой урожай зерна за последние 30 лет – более 1,7 миллиона тонн.

Меры поддержки помогают аграриям ставить рекорды. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сейчас стоит вопрос о развитии экспорта зерна. На базе современного портового комплекса компании «Логопром» на правом берегу Волги уже планируется реализация проекта по созданию экспортно ориентированного зернового хаба. Экспорт злаковых культур предполагается водным транспортом через Азовское и Каспийское моря в страны Ближнего Востока и Африки. Ежегодный объём составит до 300 тысяч тонн.

Свой вклад в растущие цифры внесли и нижегородские аграрии.

Бизнес-подход

Особое внимание в Нижегородской области уделяется развитию предпринимательства. Благодаря таким механизмам поддержки со стороны государства, как льготные займы, гарантии, поручительства, объём которых по итогам 2022 года составил 69,2 млрд рублей, предпринимательская активность в регионе растёт.

Более 300 предпринимателей приняли участие во встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 15 августа 2023 года. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

По уровню развития ещё одного стратегически важного сектора – государственно-частного партнёрства – регион по итогам 2022 года признан лидером среди всех российских регионов.

Ещё один исключительно важный показатель – Нижегородская область вышла на 3-е место в рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Это мощный рывок с 70-го места, которое регион занимал пять лет назад.

На протяжении последних пяти лет в Нижегородской области продолжается активная работа по снижению административной нагрузки на бизнес. Власти выбрали ориентир на предотвращение нарушений. Так, появился сервис анонимных самопроверок «Электронный инспектор», который уже пользуется большой популярностью у предпринимателей. Уже пройдено более 107 тысяч самопроверок.

А в конце 2022 года появилась новая возможность для предпринимателей – оформить декларацию о соблюдении обязательных требований. На сегодня в регионах нет ни одного подобного проекта.

За минувшие пять лет был выбран путь преобразования на базе передовых и цифровых инструментов. Например, сегодня в режиме единого окна успешно работает уже модернизированная Корпорация развития – её не раз отмечали на федеральном уровне как одну из лучших в стране. Главный ориентир – мнение самих инвесторов.

Для ещё более эффективного контакта усовершенствовали институт инвестиционных уполномоченных – теперь команда включает в себя территориальных менеджеров с соответствующей системой мотивации, заинтересованных в привлечении инвестиций и развитии бизнеса на местах.

Развитие нижегородской экономики обсудили на отраслевой стратегической сессии, которая прошла в рамках актуализации Стратегии развития Нижегородской области. На этой встрече представители бизнес-сообщества предложили 12 проектов.

В частности, был представлен проект по формированию в регионе технопарка промышленного высокоточного оборудования с центром инженерно-технологических компетенций.

Также были озвучены идеи создания областной программы закупок у местного бизнеса, расширения мер поддержки действующим и потенциальным инвесторам.

Лучшие идеи и проекты станут частью обновлённой Стратегии развития региона.

Юлия МАКСИМОВА