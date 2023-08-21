Места на пляже занимают с вечера, а арбузы продают по тысяче рублей: Что происходит в Лазаревском в разгар сезона

Лазаревское - один из самых популярных курортов Сочи. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Август месяц – традиционно самый разгар сезона на курортах Краснодарского края. Большинство отдыхающих стремится попасть на юг именно в это время, поскольку вода в море уже точно прогрелась, а вероятность плохой погоды минимальна. Поэтому, начиная со второй половины июля и вплоть до сентября, российские курорты буквально ломятся от наплыва отпускников, а жилье сдается в аренду по самой высокой цене. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся.

Почему Лазаревское?

Поездку на море мы, как опытные путешественники, планировали сильно заранее – жилье забронировали еще в первых числах мая, тогда же купили билеты на поезд. Проезд обошелся в 5,5 тысячи рублей на человека – повезло взять билеты в «дешевый» вагон, иначе пришлось бы платить более 8 тысяч за место. Поезд современный, с биотуалетами, кондиционерами, розетками и вежливыми проводниками.

Свой летний отпуск мы решили провести в Лазаревском – одном из самых популярных курортов Сочи. Отлично развитая инфраструктура, огромное количество всевозможных развлечений, красивая природа и близость Имеретинского курорта, построенного к Олимпиаде-2014, - все это делает Лазаревское особенно привлекательным для туристов. При этом цены здесь на порядок ниже, чем в Имеретинке – это касается и жилья, и развлечений, и товаров.

Вид на побережье Лазаревского из кабинки колеса обозрения. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сам курорт располагается вдоль железной дороги, которая отделяет большую часть жилого сектора от моря, однако мы поселились в таком месте, где не надо пересекать «железку».

Сдаются даже лоджии

Подавляющее большинство людей на отдыхе не считает денег. Это заметно и в ресторанах, и в столовых, и в сувенирных лавках, и в парке развлечений. Логика проста: человек весь год усердно работал, не покладая рук, а может быть, даже в чем-то себе отказывал, чтобы в отпуске не думать о каждой копейке. Этим активно пользуются местные жители. Кажется, на туристах здесь не зарабатывает только ленивый. В разгар сезона на побережье сдается буквально всё – от дорогих отелей до гаражей, оборудованных под жилье. Нередко южане свою квартиру сдают отдыхающим, а сами все лето живут где-нибудь на даче. В интернете мне попадались даже варианты размещения, когда спальня оборудована на обычной лоджии – кроме кое-как втиснутой кровати там ничего нет.

Гостиницы в Лазаревском можно найти на любой кошелек. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как уже говорилось выше, цены в Лазаревском по сравнению с Имеретинским курортом куда более скромные. Если хорошенько поискать, то двухместный номер со всеми удобствами в шаговой доступности от моря можно найти за 3000-4000 рублей в сутки. Цена в больших отелях начинается примерно от семи тысяч за номер. Ну, а если близость к морю, центру и удобства для вас непринципиальны, то можно найти жилье и за тысячу рублей. Только озаботиться этим вопросом все же лучше за несколько месяцев до отдыха, поскольку спрос очень высокий.

Знаменитый фонтан "Одуванчик" в сквере недалеко от Центра национальных культур. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Места на пляже занимают с вечера

Море в Лазаревском открытое, без бухт и волнорезов. Вода приятного бирюзового цвета, и если нет волны, то кристально прозрачная. Береговая линия Лазаревского района с десятками оборудованных пляжей протянулась более чем на 8 километров. Песка здесь вы не найдете, все пляжи галечные – собственно, как и на абсолютном большинстве курортов Краснодарского края. Лежать на камнях и ходить по ним не очень удобно, зато песок не пристает.

Вода в море прозрачная. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Туристов в Лазаревском сейчас не просто много, а очень много – второй год подряд из-за политической обстановки многие едут отдыхать не за границу, а на российские курорты. Окна нашего номера выходили на улицу Калараша - одну из самых оживленных туристических артерий поселка, и уже в семь утра можно было увидеть, как люди с кругами и матрасами бодро шагают к морю. На пляж лучше приходить не позднее 9 часов утра, в противном случае местечка ближе к морю вам может не достаться. Загорающих много, и все стараются расположиться как можно ближе к воде.

На пляж лучше приходить рано утром. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Места на пляже могло быть в разы больше, но основная часть прибрежной полосы занята рядами платных шезлонгов и зонтов. Стоимость аренды лежаков варьируется от 350 до 500 рублей за день в зависимости от пляжа. За весь отпуск набежит немалая сумма, поэтому многие приходят со своими лежаками, зонтами и пляжными палатками, чтобы не переплачивать. А особо хитрые курортники занимают места «под солнцем» с вечера – просто оставляют свои покрывала на берегу на ночь, прижав их камнями по углам, чтобы не унесло ветром. Так же делают и днем, уходя на обед.

Вечером все выходят на променад. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

«Меняю креветосы на бабосы»

Днем пляжи Лазаревского слегка похожи на большой и шумный рынок в воскресный день. Разница лишь в том, что не покупатели ходят по рядам, а торговцы с корзинами шествуют среди отдыхающих. Вареную кукурузу, пахлаву, вафельные трубочки, копченую форель, жареную барабулю и креветки доставят прямо к вашему лежаку, но за сервис придется заплатить: наценка у таких продавцов составляет от 100% и выше по сравнению с ценами в городе. Чтобы привлечь внимание, продавцы-зазывалы придумывают разные рекламные слоганы, которые громко выкрикивают на весь пляж. «Молодежь, идет балдеж!», «Кормилец пришел!», «Меняю креветосы на бабосы», - к концу отпуска голоса продавцов становятся прямо-таки родными и воспроизводятся в голове еще какое-то время.

От желающих прокатиться на банане-драконе нет отбоя. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Прямо на берегу можно купить морепродукты, сладости, кукурузу, сделать массаж и развлечься на водных аттракционах. Небольшая форель с маленьким лоточком барабульки обойдется примерно в 850 рублей, кукуруза – в 100 рублей, вафельные трубочки в 150 рублей. Стакан креветок стоит от 400 рублей и выше, стакан нарезанного на кусочки арбуза – 150 рублей. Также вдоль всего побережья расположены многочисленные бары и кафе – можно перекусить или купить напиток там.

Вид с пристани на колесо обозрения. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ну и куда же без водных аттракционов? Поездка на банане обойдется в 500 рублей, прокат катамарана стоит 1200 рублей за час, а за гидроцикл придется заплатить 3000 рублей за 10 минут. Парасейлинг – полеты на парашюте за катером - стоит 8000 рублей за троих, шесть тысяч за двоих и четыре тысячи за одного человека. Абсолютно везде принимают либо карты, либо переводом, так что таскать с собой наличку нет необходимости. Но стоит учесть, что в некоторых местах напрочь не ловит интернет, и это может подвести в нужный момент, если вы захотите воспользоваться мобильным банком.

Для любителей острых ощущений можно попробовать парасейлинг. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Утром дешевле

Ценообразование в Лазаревском настолько динамическое, что прайс на один и тот же товар у одного и того же продавца может меняться несколько раз в день в зависимости от времени суток. Так, например, утром вы можете купить черешню по 300 рублей за килограмм, а вечером она уже будет по 320. Но утром цена вновь снизится. По дороге к морю продают арбузы, уже нарезанные четвертинками – по 250 рублей за четвертинку. Нетрудно подсчитать, что целый арбуз выйдет на тысячу рублей. Нехилый навар!

Столовых и кафе здесь огромное количество. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В целом же цены вполне приемлемые: в маленьких магазинчиках и сетевых супермаркетах можно купить воду и необходимые продукты по вполне адекватной стоимости.

Что касается общепита, то в Лазаревском столовые и кафе буквально на каждом шагу, голодным точно не останешься. В столовых цены примерно одинаковые, ассортимент блюд достаточно большой. Втроем можно поесть на 600-800 рублей. Кафе, как и везде, на разный кошелек – от вполне демократичных до дорогих.

Цены вполне приемлемые. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Развлечения

Скучать в августе в Лазаревском точно не придется. Если устали от моря, то можно прогуляться по набережной, где расположены десятки (если не сотни) кафе, ресторанов и баров, а также точек продаж молочных коктейлей, кофе, сладкой ваты, мороженого и прочего снадобья. Прямо с набережной есть выход в Лазаревский парк культуры и отдыха, в котором расположено знаменитое колесо обозрения - символ курорта. Оно считается самым большим в России – высота аттракциона составляет 83 метра, сверху открываются завораживающие виды на побережье. Вечером колесо красиво сияет динамической подсветкой. Стоимость билета в 2023 году составляет 700 рублей, дети до 5 лет бесплатно.

В парке на каждом шагу туристов с детьми поджидают различные аттракционы, но цены на них не самые демократичные. «Лопни шарик» стоит 300 рублей, аттракционы посерьезнее обойдутся дороже – в среднем от 400 до 600 рублей.

Развлечения в парке культуры и отдыха. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Лазаревском расположены три аквапарка, один из которых открылся в 2022 году, три дельфинария, океанариум, можно посетить крокодиловую ферму. Однако сначала лучше изучить отзывы, чтобы не было обидно за потраченные деньги.

На набережной развлечения на каждом шагу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Основная «движуха» на набережной начинается после заката солнца. Тысячи отдыхающих выходят на вечерний променад, заполняя многочисленные кафе и ресторанчики, многие компаниями сидят на берегу у моря. Правда, насладиться шумом волн вам вряд ли удастся, потому что в ближайших барах очень громко играет музыка.

В парк можно попасть прямо с набережной. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Что посмотреть. Экскурсии

На территории Лазаревского района в горах находится довольно много интересных красивых мест, достойных внимания. Это Крабовое, Мамедово, Свирское ущелья, Берендеево царство, Волконский дольмен, водопад «Чудо-красотка». До всех этих достопримечательностей можно добраться на автобусе или, на крайний случай, на такси (главное, пользоваться этой услугой через агрегатор, а не ловить бомбил на дороге). Узнать расписание автобусов можно в интернете (оно совпадает с действительностью), а также на любой остановке. Стоимость проезда в Лазаревском в 2023 году составляет 36 рублей, при оплате картой действует скидка 10%.

Многие достопримечательности можно посетить своим ходом даже без машины. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Что касается автобусных туров, то в основном экскурсионные бюро предлагают длительные путешествия (на 10-14 часов) в Сочи, Красную Поляну и Абхазию. «Вечерний Сочи», «Закат в горах», «Рассвет на озере Рица», «Олимпийское наследие», «Утро на пике», «Весь день на Красной Поляне» - такими многообещающими названиями пестрят рекламные буклеты. Цена за взрослый билет начинается от 1500 рублей, но будьте готовы к дополнительным тратам: скорее всего, отдельно придется заплатить за вход в национальный парк (рублей 200) и покушать в дороге.

Живописный водопад в Мамедовом ущелье. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Что привезти из Лазаревского

В поселке практически на всех центральных туристических улицах расположено множество точек продаж сувениров, так что проблемы «где купить» точно не будет. Скорее будет проблема выбора, поскольку в каждой палатке полки ломятся от товаров. Магнитики, ракушки, брелоки, ароматные изделия из можжевельника, кружки, полотенца и футболки, украшения из дерева и самоцветов, мыло ручной работы – выбирай что хочешь.

Палатки с сувенирной продукцией буквально на каждом шагу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Если же вам надоела вся эта курортная дребедень и хочется приобрести что-то более полезное, то обратите свой взор на продовольственные товары. За достаточно скромную цену можно купить мед с орешками, специи, чай и охапку веточек лаврового дерева. Такой подарок точно оценит любая хозяйка.

Ярмарка в районе кинотеатра "Восход". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

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Лазаревское – удивительное местечко, в которое достаточно легко влюбиться. Многие люди ездят сюда годами, и каждый раз открывают для себя что-то новое. Этот курорт отлично подходит и для молодежных компаний, и для семей с детьми, и для пенсионеров.

БДИ!

Полезные советы для планирующих отдых:

- Планируйте свой отдых заранее: бронируйте жилье и покупайте билеты за несколько месяцев до отпуска;

- Приехав на курорт, не пользуйтесь услугами «бомбил», вызывайте такси через федеральный агрегатор или воспользуйтесь местной службой такси;

- Воздержитесь от покупки «домашнего» вина, как бы его не расхваливал продавец, торгующий им из-под прилавка;

- Билеты в аквапарки и дельфинарии у распространителей нередко стоят дешевле, чем в кассе;

- Если хотите сэкономить, поезжайте по ближайшим достопримечательностям самостоятельно – это обойдется в десять раз дешевле;

- Если устали от переполненных пляжей, можно отправиться на автобусе или электричке на дикое побережье. Буквально в 15 минутах езды от Лазаревского ест прекрасные места, где совсем мало людей.