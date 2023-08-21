Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм
Эксклюзив kp.rukp.ru
21 августа 2023 8:50

Места на пляже занимают с вечера, а арбузы продают по тысяче рублей: Что происходит в Лазаревском в разгар сезона

Рассказываем, как обстоят дела на одном из самых популярных курортов Сочи
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Лазаревское - один из самых популярных курортов Сочи.

Лазаревское - один из самых популярных курортов Сочи.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Август месяц – традиционно самый разгар сезона на курортах Краснодарского края. Большинство отдыхающих стремится попасть на юг именно в это время, поскольку вода в море уже точно прогрелась, а вероятность плохой погоды минимальна. Поэтому, начиная со второй половины июля и вплоть до сентября, российские курорты буквально ломятся от наплыва отпускников, а жилье сдается в аренду по самой высокой цене. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся.

Почему Лазаревское?

Поездку на море мы, как опытные путешественники, планировали сильно заранее – жилье забронировали еще в первых числах мая, тогда же купили билеты на поезд. Проезд обошелся в 5,5 тысячи рублей на человека – повезло взять билеты в «дешевый» вагон, иначе пришлось бы платить более 8 тысяч за место. Поезд современный, с биотуалетами, кондиционерами, розетками и вежливыми проводниками.

Свой летний отпуск мы решили провести в Лазаревском – одном из самых популярных курортов Сочи. Отлично развитая инфраструктура, огромное количество всевозможных развлечений, красивая природа и близость Имеретинского курорта, построенного к Олимпиаде-2014, - все это делает Лазаревское особенно привлекательным для туристов. При этом цены здесь на порядок ниже, чем в Имеретинке – это касается и жилья, и развлечений, и товаров.

Вид на побережье Лазаревского из кабинки колеса обозрения.

Вид на побережье Лазаревского из кабинки колеса обозрения.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сам курорт располагается вдоль железной дороги, которая отделяет большую часть жилого сектора от моря, однако мы поселились в таком месте, где не надо пересекать «железку».

Сдаются даже лоджии

Подавляющее большинство людей на отдыхе не считает денег. Это заметно и в ресторанах, и в столовых, и в сувенирных лавках, и в парке развлечений. Логика проста: человек весь год усердно работал, не покладая рук, а может быть, даже в чем-то себе отказывал, чтобы в отпуске не думать о каждой копейке. Этим активно пользуются местные жители. Кажется, на туристах здесь не зарабатывает только ленивый. В разгар сезона на побережье сдается буквально всё – от дорогих отелей до гаражей, оборудованных под жилье. Нередко южане свою квартиру сдают отдыхающим, а сами все лето живут где-нибудь на даче. В интернете мне попадались даже варианты размещения, когда спальня оборудована на обычной лоджии – кроме кое-как втиснутой кровати там ничего нет.

Гостиницы в Лазаревском можно найти на любой кошелек.

Гостиницы в Лазаревском можно найти на любой кошелек.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как уже говорилось выше, цены в Лазаревском по сравнению с Имеретинским курортом куда более скромные. Если хорошенько поискать, то двухместный номер со всеми удобствами в шаговой доступности от моря можно найти за 3000-4000 рублей в сутки. Цена в больших отелях начинается примерно от семи тысяч за номер. Ну, а если близость к морю, центру и удобства для вас непринципиальны, то можно найти жилье и за тысячу рублей. Только озаботиться этим вопросом все же лучше за несколько месяцев до отдыха, поскольку спрос очень высокий.

Знаменитый фонтан "Одуванчик" в сквере недалеко от Центра национальных культур.

Знаменитый фонтан "Одуванчик" в сквере недалеко от Центра национальных культур.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Места на пляже занимают с вечера

Море в Лазаревском открытое, без бухт и волнорезов. Вода приятного бирюзового цвета, и если нет волны, то кристально прозрачная. Береговая линия Лазаревского района с десятками оборудованных пляжей протянулась более чем на 8 километров. Песка здесь вы не найдете, все пляжи галечные – собственно, как и на абсолютном большинстве курортов Краснодарского края. Лежать на камнях и ходить по ним не очень удобно, зато песок не пристает.

Вода в море прозрачная.

Вода в море прозрачная.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Туристов в Лазаревском сейчас не просто много, а очень много – второй год подряд из-за политической обстановки многие едут отдыхать не за границу, а на российские курорты. Окна нашего номера выходили на улицу Калараша - одну из самых оживленных туристических артерий поселка, и уже в семь утра можно было увидеть, как люди с кругами и матрасами бодро шагают к морю. На пляж лучше приходить не позднее 9 часов утра, в противном случае местечка ближе к морю вам может не достаться. Загорающих много, и все стараются расположиться как можно ближе к воде.

На пляж лучше приходить рано утром.

На пляж лучше приходить рано утром.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Места на пляже могло быть в разы больше, но основная часть прибрежной полосы занята рядами платных шезлонгов и зонтов. Стоимость аренды лежаков варьируется от 350 до 500 рублей за день в зависимости от пляжа. За весь отпуск набежит немалая сумма, поэтому многие приходят со своими лежаками, зонтами и пляжными палатками, чтобы не переплачивать. А особо хитрые курортники занимают места «под солнцем» с вечера – просто оставляют свои покрывала на берегу на ночь, прижав их камнями по углам, чтобы не унесло ветром. Так же делают и днем, уходя на обед.

Вечером все выходят на променад.

Вечером все выходят на променад.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

«Меняю креветосы на бабосы»

Днем пляжи Лазаревского слегка похожи на большой и шумный рынок в воскресный день. Разница лишь в том, что не покупатели ходят по рядам, а торговцы с корзинами шествуют среди отдыхающих. Вареную кукурузу, пахлаву, вафельные трубочки, копченую форель, жареную барабулю и креветки доставят прямо к вашему лежаку, но за сервис придется заплатить: наценка у таких продавцов составляет от 100% и выше по сравнению с ценами в городе. Чтобы привлечь внимание, продавцы-зазывалы придумывают разные рекламные слоганы, которые громко выкрикивают на весь пляж. «Молодежь, идет балдеж!», «Кормилец пришел!», «Меняю креветосы на бабосы», - к концу отпуска голоса продавцов становятся прямо-таки родными и воспроизводятся в голове еще какое-то время.

От желающих прокатиться на банане-драконе нет отбоя.

От желающих прокатиться на банане-драконе нет отбоя.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Прямо на берегу можно купить морепродукты, сладости, кукурузу, сделать массаж и развлечься на водных аттракционах. Небольшая форель с маленьким лоточком барабульки обойдется примерно в 850 рублей, кукуруза – в 100 рублей, вафельные трубочки в 150 рублей. Стакан креветок стоит от 400 рублей и выше, стакан нарезанного на кусочки арбуза – 150 рублей. Также вдоль всего побережья расположены многочисленные бары и кафе – можно перекусить или купить напиток там.

Вид с пристани на колесо обозрения.

Вид с пристани на колесо обозрения.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ну и куда же без водных аттракционов? Поездка на банане обойдется в 500 рублей, прокат катамарана стоит 1200 рублей за час, а за гидроцикл придется заплатить 3000 рублей за 10 минут. Парасейлинг – полеты на парашюте за катером - стоит 8000 рублей за троих, шесть тысяч за двоих и четыре тысячи за одного человека. Абсолютно везде принимают либо карты, либо переводом, так что таскать с собой наличку нет необходимости. Но стоит учесть, что в некоторых местах напрочь не ловит интернет, и это может подвести в нужный момент, если вы захотите воспользоваться мобильным банком.

Для любителей острых ощущений можно попробовать парасейлинг.

Для любителей острых ощущений можно попробовать парасейлинг.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Утром дешевле

Ценообразование в Лазаревском настолько динамическое, что прайс на один и тот же товар у одного и того же продавца может меняться несколько раз в день в зависимости от времени суток. Так, например, утром вы можете купить черешню по 300 рублей за килограмм, а вечером она уже будет по 320. Но утром цена вновь снизится. По дороге к морю продают арбузы, уже нарезанные четвертинками – по 250 рублей за четвертинку. Нетрудно подсчитать, что целый арбуз выйдет на тысячу рублей. Нехилый навар!

Столовых и кафе здесь огромное количество.

Столовых и кафе здесь огромное количество.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В целом же цены вполне приемлемые: в маленьких магазинчиках и сетевых супермаркетах можно купить воду и необходимые продукты по вполне адекватной стоимости.

Что касается общепита, то в Лазаревском столовые и кафе буквально на каждом шагу, голодным точно не останешься. В столовых цены примерно одинаковые, ассортимент блюд достаточно большой. Втроем можно поесть на 600-800 рублей. Кафе, как и везде, на разный кошелек – от вполне демократичных до дорогих.

Цены вполне приемлемые.

Цены вполне приемлемые.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Развлечения

Скучать в августе в Лазаревском точно не придется. Если устали от моря, то можно прогуляться по набережной, где расположены десятки (если не сотни) кафе, ресторанов и баров, а также точек продаж молочных коктейлей, кофе, сладкой ваты, мороженого и прочего снадобья. Прямо с набережной есть выход в Лазаревский парк культуры и отдыха, в котором расположено знаменитое колесо обозрения - символ курорта. Оно считается самым большим в России – высота аттракциона составляет 83 метра, сверху открываются завораживающие виды на побережье. Вечером колесо красиво сияет динамической подсветкой. Стоимость билета в 2023 году составляет 700 рублей, дети до 5 лет бесплатно.

В парке на каждом шагу туристов с детьми поджидают различные аттракционы, но цены на них не самые демократичные. «Лопни шарик» стоит 300 рублей, аттракционы посерьезнее обойдутся дороже – в среднем от 400 до 600 рублей.

Развлечения в парке культуры и отдыха.

Развлечения в парке культуры и отдыха.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Лазаревском расположены три аквапарка, один из которых открылся в 2022 году, три дельфинария, океанариум, можно посетить крокодиловую ферму. Однако сначала лучше изучить отзывы, чтобы не было обидно за потраченные деньги.

На набережной развлечения на каждом шагу.

На набережной развлечения на каждом шагу.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Основная «движуха» на набережной начинается после заката солнца. Тысячи отдыхающих выходят на вечерний променад, заполняя многочисленные кафе и ресторанчики, многие компаниями сидят на берегу у моря. Правда, насладиться шумом волн вам вряд ли удастся, потому что в ближайших барах очень громко играет музыка.

В парк можно попасть прямо с набережной.

В парк можно попасть прямо с набережной.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Что посмотреть. Экскурсии

На территории Лазаревского района в горах находится довольно много интересных красивых мест, достойных внимания. Это Крабовое, Мамедово, Свирское ущелья, Берендеево царство, Волконский дольмен, водопад «Чудо-красотка». До всех этих достопримечательностей можно добраться на автобусе или, на крайний случай, на такси (главное, пользоваться этой услугой через агрегатор, а не ловить бомбил на дороге). Узнать расписание автобусов можно в интернете (оно совпадает с действительностью), а также на любой остановке. Стоимость проезда в Лазаревском в 2023 году составляет 36 рублей, при оплате картой действует скидка 10%.

Многие достопримечательности можно посетить своим ходом даже без машины.

Многие достопримечательности можно посетить своим ходом даже без машины.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Что касается автобусных туров, то в основном экскурсионные бюро предлагают длительные путешествия (на 10-14 часов) в Сочи, Красную Поляну и Абхазию. «Вечерний Сочи», «Закат в горах», «Рассвет на озере Рица», «Олимпийское наследие», «Утро на пике», «Весь день на Красной Поляне» - такими многообещающими названиями пестрят рекламные буклеты. Цена за взрослый билет начинается от 1500 рублей, но будьте готовы к дополнительным тратам: скорее всего, отдельно придется заплатить за вход в национальный парк (рублей 200) и покушать в дороге.

Живописный водопад в Мамедовом ущелье.

Живописный водопад в Мамедовом ущелье.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Что привезти из Лазаревского

В поселке практически на всех центральных туристических улицах расположено множество точек продаж сувениров, так что проблемы «где купить» точно не будет. Скорее будет проблема выбора, поскольку в каждой палатке полки ломятся от товаров. Магнитики, ракушки, брелоки, ароматные изделия из можжевельника, кружки, полотенца и футболки, украшения из дерева и самоцветов, мыло ручной работы – выбирай что хочешь.

Палатки с сувенирной продукцией буквально на каждом шагу.

Палатки с сувенирной продукцией буквально на каждом шагу.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Если же вам надоела вся эта курортная дребедень и хочется приобрести что-то более полезное, то обратите свой взор на продовольственные товары. За достаточно скромную цену можно купить мед с орешками, специи, чай и охапку веточек лаврового дерева. Такой подарок точно оценит любая хозяйка.

Ярмарка в районе кинотеатра "Восход".

Ярмарка в районе кинотеатра "Восход".

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

***

Лазаревское – удивительное местечко, в которое достаточно легко влюбиться. Многие люди ездят сюда годами, и каждый раз открывают для себя что-то новое. Этот курорт отлично подходит и для молодежных компаний, и для семей с детьми, и для пенсионеров.

БДИ!

Полезные советы для планирующих отдых:

- Планируйте свой отдых заранее: бронируйте жилье и покупайте билеты за несколько месяцев до отпуска;

- Приехав на курорт, не пользуйтесь услугами «бомбил», вызывайте такси через федеральный агрегатор или воспользуйтесь местной службой такси;

- Воздержитесь от покупки «домашнего» вина, как бы его не расхваливал продавец, торгующий им из-под прилавка;

- Билеты в аквапарки и дельфинарии у распространителей нередко стоят дешевле, чем в кассе;

- Если хотите сэкономить, поезжайте по ближайшим достопримечательностям самостоятельно – это обойдется в десять раз дешевле;

- Если устали от переполненных пляжей, можно отправиться на автобусе или электричке на дикое побережье. Буквально в 15 минутах езды от Лазаревского ест прекрасные места, где совсем мало людей.

Туризм: Путешествуем по РоссииТуризм: Отдохни!