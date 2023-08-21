15 новых светофоров установили на перекрестке на проспекте Ленина. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

15 новых светофоров установили на перекрёстке на проспекте Ленина и улице Новикова-Прибоя, а 30 дорожных знаков обновили. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Как отмечается, теперь на дорожном участке изменили организацию. Светофоры установили с отсчетом времени, в том числе на консолях со светодиодными лентами. Точно такие установлены в центре города, на площади Минина. Объект включат в интеллектуальную транспортную систему, а вся проводка к светофорам находится под землей.

Теперь автомобилистам при подъезде с проспекта Ленина к перекрестку по трем полосам, не нужно будет ждать и пропускать автомобили, которые двигаются в сторону Московского шоссе.

-Выезд с проспекта Ленина на развязку со стороны улицы Адмирала Нахимова будет регулироваться, - добавил мэр города.