Девять самолетов сели в Нижнем Новгороде из-за ситуации в аэропортах Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девять самолетов, летевших в Москву утром 21 августа, были перенаправлены на запасной аэродром в Нижний Новгород. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, более 55 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в понедельник, 21 августа. Часть рейсов отменили, еще часть направили в соседние авиагавани. В их числе оказался и Нижний Новгород, который находится относительно недалеко от столицы.

- 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время семь бортов вылетели. С пассажирами еще двух рейсов работают представители авиакомпаний, - рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта им. В. Чкалова.

Также сегодня Министерство обороны РФ сообщило, что российские ПВО обнаружили в Московской области беспилотник, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.