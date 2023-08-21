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Общество21 августа 2023 10:15

Вячеслав Володин прибыл в Нижегородскую область

В Чкаловском районе проводится совещание Совета Госдумы по теме речного транспорта
Мария СОРОКИНА
Володин посетил завод по производству судов на подводных крыльев в Чкаловске.

Володин посетил завод по производству судов на подводных крыльев в Чкаловске.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Чкаловский район Нижегородской области на выездное совещание Совета Госдумы. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, в рамках совещания планируется обсудить новые законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта.

Напомним, о визите политика в Чкаловск на завод по производству судов на подводных крыльях стало известно в минувшую субботу.

– Важно выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта. Это повысит качество жизни людей во многих субъектах нашей страны, – заметил Вячеслав Володин.

По его словам, в первую очередь это относится к 16 регионам, расположенным на Волге, а всего в Волжском бассейне их 38. Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал нижегородскую инициативу возрождения скоростного флота на Волге.

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