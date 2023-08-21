«Сидит без воды и тяжело дышит»: нижегородка на две недели заперла свою собаку в машине в 30-градусную жару

Нижегородка заперла собаку в машине в жару. Фото предоставила Лара Саплина.

Некоторые люди привыкли к тому, что домашний питомец по закону является собственностью хозяина, словно это бездушная вещь, предмет интерьера. Ответственность за жестокое обращение с животными ввели совсем недавно, поэтому в конфликтной ситуации заводчики привыкли говорить: «Моя собака, что хочу, то и делаю!». Этому принципу последовала и хозяйка ротвейлера из Нижнего Новгорода. В 30-градусную жару она заперла питомца в старенькой иномарке и оставила под палящим солнцем. Две недели собака просидела в своей металлической тюрьме в куче всякого хлама. Она тяжело дышит и лишь небольшой зазор в оконном проеме не дает ей погибнуть от духоты. Собака терпеливо ждет свою миску с водой и едой, тоскливым взглядом провожает прохожих. Так может пройти целый день — без игр на улице, любимых игрушек и ласки. Заложница легковушки жалобно смотрит из окна и будто хочет сказать: «Зачем ты так со мной, хозяйка?». Соседи жалеют животное, но ничего поделать не могут, а хозяйка только оправдывается, что дома собаку кошка обижает, да и вообще, это не собака, а сигнализация такая. Все бы так и продолжалось, но вмешалась покупательница, которая приехала к хозяйке собаки за клеткой для птиц. 17 августа, проходя по дворовой территории, женщина заметила страдающее в машине животное и сообщила зоозащитникам.

- Ко мне обратилась женщина и рассказала, что когда пришла за своей покупкой, увидела запертую в машине собаку. Мы приехали. Собака действительно сидела в машине. Если бы на тот момент была сильная жара и окна были бы плотно закрыты, клянусь, я бы их разбила даже не дожидаясь полиции, потому что собака могла в любой момент погибнуть там! - рассказала «КП-Нижний Новгород» общественный инспектор по обращению с животными Лара Саплина.

Лариса и ее новая знакомая заметили, как собака мочится в машине, а затем слизывает за собой, как будто ей больше нечего пить. Общими усилиями они попытались накормить и напоить хвостатую через оконный проем легковушки. В этот момент во двор вышла сама хозяйка животного Мария, и стала прогонять незнакомок восвояси. Женщина пыталась убедить присутствующих, что свою питомицу она регулярно выгуливает, кормит и поит как надо, вот только спускаться и подниматься на восьмой этаж ей, пенсионерке, каждый раз тяжело, а лифт в доме не работает.

- Она грубила нам и даже облила мои ноги помоями. Несмотря на это я пыталась сделать все возможное и предложила передержку. Она отказалась, уверяя, что собака погибнет без нее и ей собачку жалко, стала придумывать кучу разных историй, - добавила собеседница.

Спорить с горе-хозяйкой было бессмысленно, а отобрать у нее животное никто не имеет права. Нижегородки сообщили о случившемся в полицию.

- 17 августа в полицию поступало сообщение по поводу жестокого обращения с животными. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Где сейчас находится собака и жива ли она — неизвестно. Как сообщают зоозащитники, в последний раз когда ее видели, женщина села за руль автомобиля и увезла животное в неизвестном направлении.

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