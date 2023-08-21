Лето - всё. Осенняя погода и ливни придут в Нижний Новгород на этой неделе

На этой неделе в Нижнем Новгороде ожидаются ливни и похолодание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящая неделя неприятно удивит нижегородцев понижением дневных температур и ливнями. В ночные часы и вовсе может похолодать до +8. Отдыхать на реке или озере в такую погоду вряд ли получится, зато могут пригодиться зонтик и резиновые сапоги. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 21 по 25 августа.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник, 21 августа, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит до +20 градусов, вечером от +14 до +19. К ночи в небе прояснится, температурный фон от +10 до +13.

Утром вторника ожидается малооблачная погода, воздух в эти часы прогреется от +11 до +19. Днем стабильно +20. Ближе к вечеру небо заволокут тучи, но они не принесут с собой осадков. Температура воздуха + 16...+19, а ночью +12...+15.

23 августа с самого утра на город будут лить дожди, которые к обеду сменятся ливнями. Воздух прогреется от +13 ранним утром до +17 градусов в дневное время. Вечером осадки прекратятся, столбик термометра покажет +12...+15 градусов. В ночные часы похолодает до +8.

По-осеннему прохладная погода сохранится и в четверг. Утром разогреет до +13, днем на три градуса теплее, вечером +12...+15, ночью в районе +10...+11. Осадков не ожидается.

В последний день рабочей недели также обойдется без ливней, ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы столбик термометра покажет от +10 до +14, днем — от +15 до +16, к ночи температура воздуха снизится до +10.

В субботу и воскресенье существенного потепления не ожидается, столбики термометров покажут до +18. При этом возможны дожди.