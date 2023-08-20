Нижегородцы смогут увидеть Кремль XVI благодаря VR-экскурсии. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

По Нижегородскому кремлю XVI запустили экскурсию виртуальной реальности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отмечается, VR-проект запустили к новому учебному году. На сайте Нижегородского кремля сообщается, что жители смогут погрузиться в то время, когда была построена каменная крепость. Кроме экскурсии, которая длится 15-20 минут, нижегородцев будет ждать увлекательное задание.

Экскурсии виртуальной реальности запустили к новому учебному году. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Автором трехмерной реконструкции является нижегородский архитектор Кирилл Фильченков.

-Аналогов, пожалуй, пока нет ни в одном из кремлей России, - добавил Глеб Никитин.