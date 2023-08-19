Тематический «Вагон историй». Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Тематический «Вагон историй» запустят в нижегородском метро в День города, 19 августа. Он будет курсировать по Автозаводской линии. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Пассажиры познакомятся с историей нижегородского метро благодаря уникальному дизайну. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Пассажиры тематического вагона смогут познакомиться с историей нижегородского метро благодаря уникальному дизайну и архивным фотографиям.

Архивные фотографии нижегородской подземки в «Вагоне историй». Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

– Автором проекта стала победитель конкурса социальных инициатив «СВЕТИ» Ксения Киселева, а дизайнером - Роман Захваткин. Иллюстрации создала молодой иллюстратор Яна Ялпаева, – отмечает Юрий Шалабаев.

Вагон будет курсировать по Автозаводской линии. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Узнать больше о нижегородской подземке жители и гости города смогут также из видеороликов. Посмотреть их можно, отсканировав QR-код, который находится на дверях вагона.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде отмечается День города – со дня его основания исполняется ровно 802 года. Праздничные мероприятия проходят во всех районах Нижнего Новгорода.

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