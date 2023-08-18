Врачи сутки боролись за ее жизнь: 8-летняя девочка, которую на полной скорости сбила иномарка под Нижним Новгородом, скончалась в больнице

Сбитая девочка скончалась в больнице на следующий день. Фото предоставила Валентина Ш.

Неосторожность на дороге всегда приводит к страшным последствиям. Абсолютное большинство аварий с пострадавшими и погибшими в Нижегородской области происходит по вине водителей, которые сели за руль пьяными или лихачили на дороге. Не стал исключением и случай, произошедший утром 10 августа в поселке Арья Уренского района. 67-летний водитель «Форда» на большой скорости сшиб бабушку и внучку, переходивших дорогу по «зебре» в районе дома №23 по улице Юбилейной. Пенсионерку отбросило в сторону, основной удар пришелся на ребенка.

Врачи боролись до последнего

- Мне позвонила свекровь и сказала о случившемся, я в тот день была на работе, - рассказывает сквозь слезы мама погибшей девочки Валентина, - первое, что он [виновник аварии] сказал о случившемся: «Я думал что успею проскочить». Дальше пошёл осматривать свою машину.

Пострадавшую 8-летнюю девочку без сознания с тяжелой травмой головы доставили в местную больницу. В тот же день было принято решение отправить ее на лечение в Нижний Новгород.

- Пострадавшая девочка, находившаяся в крайне тяжелом состоянии в Уренской ЦРБ, была экстренно госпитализирована на реанимобиле в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Врачи-реаниматологи боролись за жизнь ребенка почти сутки. К сожалению, от полученных травм девочка скончалась. Приносим соболезнования родным и близким погибшей, - объяснили «КП-Нижний Новгород» в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Предлагал деньги и писал в газету

Безутешная мать так ни разу и не виделась с человеком, по вине которого погибла ее дочь, однако узнала, что он пытался замять ситуацию через родственников, предложить какую-то сумму взамен загубленной жизни.

- Помощь он предлагал материальную через мою маму. Мы отказались. Нам ничего от этого урода не надо. Хочу, чтобы ему дали максимальное наказание, - добавила Валентина.

По ее словам, адвокат этого водителя звонил в администрацию Арьи и узнавал телефон Валентины, а затем ей поступил странный звонок:

- Представились Нижегородской коллегией адвокатов, хотели перевести мне 500 тысяч рублей. Я так и не поняла, за что.

Страшно представить, но вероятно именно в такую сумму сторона виновника оценила жизнь невинного ребенка, в котором родители души не чаяли. Позднее Валентина столкнулась с еще более своеобразной попыткой уладить конфликт. Тот самый Александр решил не просить прощения, но выразить соболезнования в связи с утратой ребенка. Обращение от его имени без единого слова раскаяния было опубликовано в районной газете:

- Выражаю соболезнования в связи с невосполнимой утратой в вашей семье. Я искренне сопереживаю вам в вашей скорби и желаю сил и поддержки, которые помогут вам преодолеть этот нелегкий период.

Виновник аварии выразил соболезнования в местной газете. Фото предоставила Валентина Ш.

«Посшибал немало народу»

К слову, водитель иномарки, допустивший аварию и гибель девочки, имеет 42-летний стаж вождения. На момент ДТП он не был пьяным. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По словам собеседницы, внушительный водительский стаж за Александра говорит куда меньше, чем кровавые следы протектора, которые тянутся за его автомобилем уже несколько лет:

- Насколько я знаю, это у него не первый случай. Он и у себя в Тонкино посшибал немало народу, но откупался. А вот с летальным исходом у него первый случай.

В нижегородской полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли, однако сообщили, что Александр действительно является злостным нарушителем. Ему нередко выписывали штрафы по одной и той же административной статье.

- Ранее виновник дорожно-транспортного происшествия неоднократно привлекался к административной ответственности по административной статье «Превышение установленной скорости движения”. В соответствии с законодательством виновнику ДТП может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Александр не раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Фото предоставила Валентина Ш.

В настоящее время виновник аварии активно помогает полиции в расследовании этого уголовного дела.