Точки роста: как трансформируется система образования в Нижегородской области

Сегодняшние школьники и студенты через несколько лет будут определять будущее Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодняшние школьники и студенты через несколько лет будут определять будущее Нижегородской области. Поэтому их образованию в регионе уделяется большое внимание. Строительство новых детских садов и школ и модернизация существующих образовательных учреждений, совершенствование инфраструктуры среднего профессионального образования и развитие системы высшего образования — всё это уже сегодня работает на раскрытие талантов юных нижегородцев.

Для самых маленьких

Очереди в детские сады в Нижегородской области постепенно уходят в прошлое. За последние пять лет в регионе появилось 44 дошкольных учреждения. В рамках национального проекта «Демография» вводится большое количество объектов с акцентом на ясельные группы для того, чтобы полностью исключить очередь для детишек от полутора до трёх лет.

В 2022 году в Балахнинском округе открылся первый современный детский сад-ясли для детей от одного года до трёх лет. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В современных детсадах есть всё, чтобы малыши чувствовали себя комфортно, а родители не тревожились за их безопасность: просторные помещения, комфортная мебель, интерактивное оборудование, музыкальные, спортивные залы, комнаты психологической разгрузки и многое другое.

Школы будущего

Особое внимание уделяется в Нижегородской области строительству школ. В феврале открыл свои двери корпус «Школы 800» в Верхних Печёрах. Здесь есть театр, медиацентр, множество профильных аудиторий и классов, где можно получить практические навыки. В новом учебном году в этом корпусе начнут учиться более тысячи юных нижегородцев.

В открытии «Школы 800» принял участие губернатор Глеб Никитин. Фото: Никита Духник

Уже готов корпус «Школы 800» на Автозаводе. Завершается строительство учебного корпуса в Сормовском районе.

Важно, что инфраструктура для «Школы 800» создаётся по концессионной модели. По аналогии в Нижегородской области строятся ещё 13 образовательных центров, в том числе в районах области — городских округах Арзамас, Дзержинск, Бор, Выкса, а также в Кстовском округе.

Концессия помогает нарастить темпы строительства. Так, если по стандартной модели за 5 лет удалось построить 19 школ на 12,5 тысячи мест, то 13 образовательных центров на 13 тысяч мест будут введены уже в течение ближайших двух лет. Если прибавить к этому неконцессионные школы, то к 2025 году регион получит 24 объекта. Таких масштабов в Нижегородской области ещё не было.

Ещё один знаковый проект, который в скором времени будет реализован в регионе, – школа по уникальной модели столичной школы Летово. Она будет построена на Бору, иметь научно-технологическую направленность и носить имя выдающегося учёного-физика Евгений Аркадьевича Негина.

Капитальный подход

Помимо строительства новых образовательных учреждений в Нижегородской области была запущена полномасштабная программа капитального ремонта школ, в том числе в удалённых районах, например, в Вачском, Сокольском, Ардатовском.

Сегодняшние школьники — будущее региона и всей страны. Фото: Никита Духник

По примеру нижегородской программы капремонта была разработана и запущена федеральная программа, по которой только в нашем регионе уже ремонтируется около 20 школ.

Обучаться и всесторонне развиваться школьникам помогает современное цифровое оборудование. Им обеспечиваются школы по всему региону.

Строительству и оснащению школ в Нижегородской области уделяют особое внимание.

Заложили фундамент

Сегодняшние школьники Нижегородской области – будущие высокопрофессиональные кадры, которые являются фундаментом технологического суверенитета региона.

Воспитанники детского технопарка «Кванториум Бор» в Нижегородской области получили 14 наград на крупнейших соревнованиях России по беспилотной авиации «Архипелаг 2023». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Особое внимание - юным инноваторам.

Рабочий класс

Рабочие специальности — одни из самых дефицитных на рынке труда. Проблема в том, что так называемые «синие воротнички» долгое время оставались непопулярными. Однако благодаря совершенствованию инфраструктуры системы среднего профессионального образования (СПО), рабочие профессии постепенно снова становятся востребованными у молодёжи. За последние пять лет количество выпускников СПО выросло на 9%.

Для повышения привлекательности и качества среднего профобразования Нижегородская область активно участвует в проекте «Профессионалитет». В рамках проекта в регионе создаются образовательно-производственные кластеры, где будет вестись подготовка кадров в тесном взаимодействии с предприятиями Нижегородской области.

Одновременно запущен процесс создания федерального технопарка профессионального образования на базе «Нижполиграфа». Он будет представлять собой единое образовательное пространство, в котором разместятся более 50 учебных мастерских и производственных площадок. Ежегодно здесь смогут повышать квалификацию до 10 тысяч обучающихся по нескольким десяткам специальностей.

Рабочие специальности — одни из самых дефицитных на рынке труда.

Высокий запрос

Не смотря на то, что развитие высшего профессионального образования находится, скорее, в полномочиях федерального центра, в Нижегородской области не смогли обделить вниманием это важное направление.

К примеру, в октябре 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО «Развитие инновационных проектов» Михаил Корягин подписали концессионное соглашение о создании в Нижнем Новгороде межвузовского IТ-кампуса мирового уровня. Строительство уже началось. Здесь будут готовить специалистов для цифровой отрасли.

Ключевыми направлениями для создания образовательных программ станут микроэлектроника, искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений, кибербезопасность, беспилотные технологии и многое другое.

Развивать эти сферы в IТ-кампусе будут совместно 11 вузов, четыре научно-исследовательских института и более 60 индустриальных партнёров.

В 2022 году было подписано концессионное соглашение о создании в Нижнем Новгороде межвузовского IТ-кампуса мирового уровня.

В Нижегородской области много талантливых детей. Важно уметь эти таланты раскрыть. И эту задачу намерена решить система образования Нижегородской области, которая совершенствуется с каждым годом. На выходе из сегодняшних школьников мы получим успешных и самодостаточных взрослых.

Марина УХАБОВА