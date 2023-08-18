Тёплая и пасмурная погода придёт в Нижний Новгород на выходных

Прогноз погоды. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Уже в эти выходные в Нижнем Новгороде будут праздновать День города: торжества и концерты состоятся во всех районах. Конечно, многие нижегородцы и гости города уже построили грандиозные планы, но не испортит ли их непогода? Рассказываем, какая погода ожидается в Нижнем Новгороде на выходных 19-20 августа.

В пятницу, 18 августа, столбики термометров днём покажут +29 градусов, никаких осадков не ожидается. Преимущественно северо-западный ветер будет тихий, его скорость не превысит 2,6 метр в секунду. Погода, в целом, будет стоять солнечная, но облака на небе тоже будут.

В субботу дождя не будет, а воздух прогреется от +18 градусов до +24 градусов. В первой половине дня погода будет облачная с прояснениями, а уже ближе к вечеру небо станет совсем ясное. Влажность воздуха составит 48-82%, а атмосферное давление – 760-762 миллиметра ртутного столба. Ветер в этот день сменит два направления, его скорость не превысит 3,2 метра в секунду.

В воскресенье, 20 августа, жары и солнца можно не ждать. С утра столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов. Днём разогреет до +22 градусов. День обещает быть пасмурным, к ночи в городе пройдёт небольшой дождь. Ветер будет тихий.