Первые в Корпорации

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина получил сертификат соответствия системы менеджмента бережливого производства (СМБП).

Сертификация подтверждает, что АПЗ работает на основе стандарта ГОСТ Р 56404-2021 «Национальный стандарт РФ. Бережливое производство. Требования к системам менеджмента». Значит, что заводом применяются методы и инструменты бережливого производства, используются механизмы менеджмента, направленные на их поддержание, совершенствование и наращивание, то есть СМБП предприятия является динамичной и развивающейся системой. Все это способствует сокращению издержек, снижению объемов бракованной продукции, созданию четко функционирующей технологической системы, повышению уровня удовлетворенности клиентов и потребителей.

Сертификат соответствия выдан предприятию по итогам внешнего аудита, который проходил на АПЗ с 1 по 4 августа. Заводскую систему менеджмента бережливого производства исследовали представители органа по сертификации ВКО-СЕРТ ООО «ВКО-Интеллект» и внешний наблюдатель из АО «ВМП «Авитек». Эксперты анализировали работу подразделений, которые участвуют в основополагающих процессах предприятия. Это управление персоналом; обеспечение функционирования инфраструктуры, сбыта, проектирования, закупок; технологическая подготовка и управление процессами производства; контроль и испытания; метрология.

– Большинство подразделений вовлечены в процесс внедрения СМБП. Стараемся соответствовать ГОСТу, но еще много что предстоит сделать в этом направлении, – рассказала начальник отдела бизнес-анализа Мария Емельянова. – Аудиторы исследуют системы менеджмента на различных предприятиях, это опытные специалисты. Мы получили много полезной информации и рекомендаций от них.

Сертификат выдается на три года, его нужно ежегодно подтверждать. Коллектив ОБА уже начал работать с замечаниями аудиторов и составлять план мероприятий.

– Сертификация – это начало нового важного этапа в жизни отдела. Будем полностью пересматривать формат работы. Ждем повышения инициативности со стороны заводчан, – говорит Мария Сергеевна. – Вносить предложения по улучшению, участвовать в проектах может каждый работник. А начать – с простых вещей, например, с порядка на рабочем месте. Можно браться и за более крупные проекты, когда анализируется рабочий процесс и рассматриваются варианты его оптимизации. Уверяю, есть множество областей для улучшения. Кстати, СМБП рекомендуют внедрять даже на межорганизационном уровне.

Комментарий

Александр Бобков, главный инженер – заместитель генерального директора:

– Аудиторы провели анализ практически во всех подразделениях, и как результат – предприятие сертифицировано. Мы первые среди предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», кто получил такой документ.

Сертификация дает нам доступ к лучшим практикам бережливого производства России. Это в первую очередь нужно самому предприятию, так как инструменты БП позволяют существенно повышать производительность и снижать потери.

Екатерина Ядрова

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