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Новости компаний18 августа 2023 11:28

Цеховой арт

На АПЗ продолжается оформление цеховых пространств
Цеховой арт

Цеховой арт

На Арзамасском приборостроительном заводе продолжается реализация проекта Молодежного совета по оформлению цеховых пространств. Еще один настенный рисунок на тему рабочих профессий появился в лестничном пролете первого этажа корпуса №1.

В этом здании располагаются два сборочных цеха – №№37 и 42, где трудится больше тысячи человек. Теперь работников на входе встречает изображение монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов за работой.

Как и в цехе №56, где на стене нарисован наладчик станков с программным управлением, у героев новой работы есть реальные прототипы. Автор – арзамасский художник, бывший работник АПЗ Андрей Сухов – писал картину по фотографии, сделанной в одном из сборочных цехов.

– У проекта много положительных отзывов, а значит будем и дальше украшать заводские цеха, – сказал помощник генерального директора, председатель МС Артём Канашкин.

Мнение

Юлия Мельникова, монтажник РЭАиП 4 разряда цеха №37:

– Это место под лестницей было достаточно мрачное и ничем не приметное. А теперь каждый день, пройдя через турникет, мы видим красочное изображение. Стильно, ярко и современно! Особенно приятно, что нарисованы такие же заводские рабочие, как и мы.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина

БИЗНЕС-ПРЕСС