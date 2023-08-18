Цеховой арт

На Арзамасском приборостроительном заводе продолжается реализация проекта Молодежного совета по оформлению цеховых пространств. Еще один настенный рисунок на тему рабочих профессий появился в лестничном пролете первого этажа корпуса №1.

В этом здании располагаются два сборочных цеха – №№37 и 42, где трудится больше тысячи человек. Теперь работников на входе встречает изображение монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов за работой.

Как и в цехе №56, где на стене нарисован наладчик станков с программным управлением, у героев новой работы есть реальные прототипы. Автор – арзамасский художник, бывший работник АПЗ Андрей Сухов – писал картину по фотографии, сделанной в одном из сборочных цехов.

– У проекта много положительных отзывов, а значит будем и дальше украшать заводские цеха, – сказал помощник генерального директора, председатель МС Артём Канашкин.

Мнение

Юлия Мельникова, монтажник РЭАиП 4 разряда цеха №37:

– Это место под лестницей было достаточно мрачное и ничем не приметное. А теперь каждый день, пройдя через турникет, мы видим красочное изображение. Стильно, ярко и современно! Особенно приятно, что нарисованы такие же заводские рабочие, как и мы.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина