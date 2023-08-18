Медали из Белоруссии

Золото и серебро II Игр стран СНГ, которые проходили с 4 по 14 августа в Белоруссии, завоевала воспитанница спортивного клуба «Знамя» АО «АПЗ» Полина Морозова.

Золото спортсменка взяла в составе сборной команды России в смешанной эстафете 4х200 м. В невероятной борьбе наши легкоатлеты отвоевали победу в одну тысячную секунды у хозяев турнира – белорусов (1:37.70). За российскую команду также выступали: Кирилл Романов, Вероника Бахирева и Тимур Фарафуллин.

Вторую награду – серебро – Полина завоевала в беге на 60 метров с результатом 7.97 секунды.

«Главное – настрой»

Полина Морозова, ученица 7 класса школы №15, воспитанница СК «Знамя»:

– Соревнования в Минске – первые в моей жизни международные старты. Главное в любом турнире – настрой на победу. Надо не бояться, а бежать в полную силу, выполнять все, чему учили. И тренеры мне всегда говорят: «Настраивайся на победу!»

Для меня сложнее выступать в эстафете, чем в личном первенстве, потому что в ответе не только за себя, но и за всю команду. С ребятами, с которыми бежали 4х200 м, говорили друг другу перед стартом: «Мы должны победить!» И победили! Было очень приятно стоять на пьедестале, видеть, как под звуки гимна поднимается флаг России.

Первой позвонила маме. Вся семья смотрела дома прямую трансляцию, а потом встречали меня с цветами.

До легкой атлетики занималась волейболом, как и моя старшая сестра. В спортклуб «Знамя» попала случайно. Как-то на урок физкультуры к нам пришла тренер Оксана Юрьевна Сибекова. Мы как раз сдавали бег на 60 метров. Тогда она подошла ко мне и пригласила на тренировки. Я сходила, мне понравилось, и уже четвертый год занимаюсь под руководством Владимира Юрьевича и Оксаны Юрьевны. Сейчас у меня обычные тренировки к будущим соревнованиям.

Золото и серебро II Игр стран СНГ завоевала воспитанница спортивного клуба «Знамя» Полина Морозова

«Это только начало»

Владимир Журавлев, заслуженный тренер России:

– На II Играх стран СНГ я входил в состав тренерской делегации и отвечал за дистанции 60 м, 600 м, 2000 м и эстафету 4х200. Легкая атлетика была самой молодой из 22 дисциплин: в ней участвовали спортсмены 2009-2010 годов рождения.

Нашим главным конкурентом в эстафете была команда Белоруссии. Изюминкой этих соревнований было то, что сборные могли поставить бегунов в любом порядке. У нас бежали по очереди девочки и мальчики. Полина стартовала первой. А у белорусов мальчики начинали и завершали забег. Конкуренция сильнейшая! В конечном итоге обе команды финишировали одновременно, разрыв был в одну тысячную долю секунды, и он принес нам победу.

Вообще у российских спортсменов здесь чувствовалась особенная жажда завоевывать первые места, ведь мы восемь лет не выступали под флагом родной страны. В результате наша сборная по легкой атлетике взяла 40 медалей, из них 19 золотых. Гимн России практически не переставал звучать на этих международных играх.

Работать с Полиной Морозовой интересно. У девочки есть характер, целеустремленность. Перед стартом спортсмену важно не перегореть, не переволноваться, не передумать. И еще одно условие – спортивное везение.

Две медали Полины – это здорово! Но это только начало, поэтому мы растем, не спешим, все серьезные тренировки впереди. А еще это подарок к 50-летию моей спортивной биографии в СК «Знамя».

Ирина Балагурова

Использованы материалы Всероссийской федерации легкой атлетики

Фото СК «Знамя»