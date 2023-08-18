О наболевшем

Исполняющий обязанности прокурора Нижегородской области Валерий Кузьмин провел на Арзамасском приборостроительном заводе выездной прием по личным вопросам.

Рабочий визит состоялся 10 августа. В сопровождении генерального директора Андрея Капустина и его заместителя – директора по персоналу и общим вопросам Константина Аргентова Валерий Кузьмин посетил производственные цеха, музей истории предприятия.

В ходе приема семь приборостроителей в рабочее время смогли напрямую обратиться к и.о. прокурора области со своими наболевшими проблемами, которые длительное время не находят решения в различных инстанциях местного уровня. В частности, о неисполнении вторым родителем законных обязательств по выплате алиментов на ребенка после развода и игнорировании запросов по этому поводу службой судебных приставов, хотя есть решение суда. Обратились с вопросами о защите персональных данных на платформе «Госуслуги», где был взломан личный кабинет одного из приборостроителей; о расширении сроков передачи данных за энергоресурсы до 10 дней. А также с бытовыми проблемами: о ликвидации стихийной свалки в районе частного сектора станции Арзамас-1, о системном нарушении тишины в многоквартирном доме, о выгуле собак на детских площадках и другими.

Валерий Кузьмин провел на Арзамасском приборостроительном заводе выездной прием по личным вопросам

Прокурор рассмотрел все обращения и поставил их на контроль.

Людмила Фокеева

Фото Александра Барыкина