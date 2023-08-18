ЛУКОЙЛ помогает учреждениям образования

Компания «ЛУКОЙЛ» в рамках реализации благотворительной программы ежегодно помогает образовательным учреждениям Кстовского муниципального округа. К новому учебному году ремонтные работы завершены в детских садах.

В детском саду «Колосок» поселка Ждановского старые деревянные окна в группе, коридоре и туалетной комнате заменили на новые пластиковые. Окна оборудованы москитными сетками и, что важно, детскими замками. Теперь в дошкольном учреждении станет не только тепло и красиво, но и более безопасно.

Помощь дошкольным учреждениям ПАО «ЛУКОЙЛ» оказывает не разовую, а системную. Так, в прошлом году при поддержке Компании для этого же детсада в поселке Ждановском были приобретены электрические бойлеры, рециркуляторы, морозильная камера, снегоуборочная машина, а также установлена новая входная дверь.

«Спасибо Компании за помощь, которую она ежегодно оказывает нашему детскому саду. Старые деревянные окна не открывались, проветривать помещение было сложно. Теперь одно удовольствие работать и набирать новых малышей», - сказала заведующий МБДОУ «Детский сад № 35 «Колосок» Эльвира Гнилица.

В дошкольном учреждении села Запрудное выполнили ремонт лестничных клеток, а также заменили линолеум в коридорах.

«Зданию нашего детского сада почти полвека, старые лестницы находились в аварийном состоянии, ходить по ним было небезопасно. Мы безмерно рады, что нашу просьбу не оставили без внимания», - отметила Яна Черенева, заведующий МБДОУ «Детский сад № 37» села Запрудное.

При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в МБДОУ «Детский сад № 36» деревни Подлесово отремонтировали музыкальный зал: установили новые окна и двери, покрасили стены, обновили пол и потолок. И уже 1 сентября светлый и просторный музыкальный зал распахнет свои двери для юных талантов!

Фото: Пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"