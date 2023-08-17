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Общество17 августа 2023 10:34

ЛУКОЙЛ получил высший рейтинг за отчетность в области устойчивого развития

Агентство AK&M оценило раскрытие экологических данных как одно из лучших в отрасли
ЛУКОЙЛ получил высший рейтинг за отчетность в области устойчивого развития

ЛУКОЙЛ получил высший рейтинг за отчетность в области устойчивого развития

Отчет в области устойчивого развития Группы "ЛУКОЙЛ" за 2022 год получил высшую оценку от Рейтингового агентства AK&M. Как сообщает Телеграм-канал ПАО «ЛУКОЙЛ», агентство применяет специальную систему маркеров для оценки полноты раскрываемых в отчетности данных.

Представители АК&М отмечают, что наибольшее внимание в Отчете в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» посвящено вопросам защиты окружающей среды и климатической повестке: Компания раскрывает все основные показатели, характеризующие влияние ее деятельности на природу.

Агентство AK&M оценило раскрытие экологических данных как одно из лучших в отрасли: качество опубликованного отчета ЛУКОЙЛа и его структурированность на высоком уровне, каждый аспект раскрываемой информации сопровождается формулированием целей Компании, описанием системы управления и достигнутых результатов. Отдельно отмечена полнота данных справочника ESG-данных за последние пять лет.

Справка:

Рейтинг отчетности ESG рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года. В исследовании рассматриваются 96 маркеров. Главная цель рейтинга – показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.

Фото: Пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

БИЗНЕС-ПРЕСС