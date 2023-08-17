Евгений Миронов посетил нижегородский Печерский монастырь. Фото: сайт Вознесенского Печерского монастыря в Нижнем Новгороде

Известный актер и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов посетил Вознесенский Печерский монастырь в Нижнем Новгороде 16 августа. Об том сообщили на сайте обители.

Актер помолился в Успенской церкви перед чудотворным образом иконы XVI века Печерской Божией Матери и поклонился другим святыням в этом храме. Кроме того, Евгения Миронова сопроводили в Вознесенский собор, Игумен монастыря архимандрит Тихон (Затёкин) рассказал ему историю древнего храма. В Вознесенском соборе актер приложился к ковчегам с мощами преподобных Макария Желтоводского и Евфимия Суздальского.

Игумен монастыря архимандрит Тихон (Затёкин) рассказал актеры историю древнего храма. Фото: сайт Вознесенского Печерского монастыря в Нижнем Новгороде.

В конце встречи Настоятель монастыря архимандрит Тихон (Затёкин) подарил Евгению Миронову свою новую книгу, которая посвящена поискам останков семьи императора Романова.