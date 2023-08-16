Усад, карбыш и бэпэшка: нейросеть перевела нижегородские слова так, чтобы их понял любой россиянин

Нейросеть изобразила значение исконно нижегородских слов. Фото: "Шедеврум".

Нижегородцы и сами зачастую не знают, как сильно их диалект отличается от других, и что есть слова, которые понимают только здесь, на слиянии Оки и Волги. Убраться в автобус или уделать штаны — это так по-нижегородски, но условный турист из Москвы не поймет. Специально для таких случаев «КП-Нижний Новгород» решила прибегнуть к помощи нейросетей, чтобы объяснить туристам значение слов, знакомых любому жителю региона с глубокого детства.

Знакомьтесь, автолайн

Где-то пять или шесть лет назад помимо привычных ПАЗиков и ЛиАЗов по Нижнему Новгороду массово использовались микроавтобусы «ГАЗель». Такой вид транспорта в городе почему-то стали называть автолайном, а не маршрутным такси. «Ну вот, опять на автолайн не успел!» - вздыхал типичный нижегородец на остановке и дожидался следующей маршрутки.

Нейросеть изобразила автолайн как какой-то фантазийный микроавтобус из альтернативной вселенной, однако правильное определение выдала с первой попытки:

- Автолайн - это вид общественного транспорта, который используется для перевозки пассажиров на короткие расстояния. Он представляет собой автомобиль, который работает на топливе и оборудован сиденьями для пассажиров. Автолайны обычно используются в городах и пригородах для перевозки пассажиров между различными точками маршрута.

К слову, и сегодня автолайны продолжают использовать на пригородных маршрутах, поэтому туристам будет полезно знать значение этого слова.

Автолайн в представлении нейросети. Фото: "Шедеврум".

Карбыш — это хомяк или мышь-самурай?

Это слово обозначает вообще любого грызуна, однако сельские жители нередко используют для обозначения животного-вредителя. В представлении условной бабы Нюры это или огромная толстая крыса или что-то столь же опасное, как хорек или чупакабра. Не лисы, а карбыши задушили кур у соседской бабушки. В подполье картошку кто-то погрыз — тоже карбыши постарались.

- Карбыш - это небольшой грызун, который обитает в лесах и полях. Он имеет короткую шерсть и острые зубы, которые помогают ему питаться семенами и другими растительными материалами. Карбыши могут быть опасны для человека, так как они могут укусить и заразить человека инфекциями, - считает искусственный разум. Согласно этимологическому словарю Фасмера, карбыш — это хомяк. Слово происходит предположительно из тюркского языка.

Еще интереснее нашего мистического грызуна изобразила другая нейросеть. Знакомьтесь, карбыш — мышь-самурай.

Так нейросеть видит карбыша. Фото: "Шедеврум".

Усад — не то же, что усадьба

- Усад - это сокращение от «усадьба». Усад может означать место, где находится усадьба, то есть жилой дом, принадлежащий знатному или богатому человеку. В прошлом, усадьбы часто были большими и роскошными, с множеством комнат, залов, галерей и других архитектурных элементов. Они служили местом проживания дворянских семей и были центром их социальной жизни. В настоящее время усадьбы могут использоваться как жилые дома, загородные дома или места отдыха, - именно так считает нейросеть. Определение любопытное, близкое к словарному. Тем не менее, используя это слово, нижегородцы подразумевают картофельное поле или приусадебный участок. Проще говоря, это огород.

Самый обычный нижегородский усад. Фото: "Шедеврум".

Викторию выращивают на грядках

Виктория — это не только женское имя, которое в переводе с латыни означает победу. Нижегородские садоводы называют викторией любой сорт крупной садовой клубники. «Виктория в этом году сочная, наливная, так и хочется попробовать!», - скажет деревенский мужик, и надо понимать, что речь идет о ягодах.

Увы, нейросеть с этим определением не знакома. Искусственный интеллект считает, что это сорт винограда, который выращивают в разных регионах мира. Он имеет высокую урожайность и сладкий вкус. Также Виктория может быть названием блюда, приготовленного из этого винограда. И это самое близкое по смыслу определение из всех предложенных.

Виктория - это клубника. Фото: "Шедеврум".

Бэпэшка готовится быстро

Как ни пытай нейросеть, но определение любимого слова нижегородских студентов она не знает. Компьютер не находит бэпэшку в открытых источниках и постоянно просит добавить контекста. Жаль, но макароны быстрого приготовления заварятся намного быстрее, чем искусственный интеллект поймет, как их сокращенно называют в столице Приволжья.

Ненйросеть не смогла описать макароны быстрого приготовления, но смогла их изобразить. Фото: "Шедеврум".

«Не опойка, а выпил немного»

По слову «опойка» нейросеть выдала сразу несколько далеких от истины вариантов. Сначала искусственный интеллект предположил, что это такая настойка, которая применяется для лечения болей в голове и животе. Затем компьютер и вовсе предположил, что опойка - это устаревшее название ребенка. А вот еще одно интересное определение.

- Опойка - это устаревшее слово, которое обозначает человека, который занимается опайкой, то есть соединением металлических деталей с помощью пайки. В настоящее время это слово используется редко и не имеет широкого применения.

На самом деле опойка — это то же самое что пьяница, а опойный — часто выпивающий человек. Слово имеет скорее негативную эмоциональную окраску, поэтому употреблять его в отношении кого-то из местных не рекомендуется: «Ну он же не опойка в самом деле, всего-то рюмаху опрокинул!»