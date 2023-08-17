В темпе роста: итоги работы нижегородской промышленности за последние 5 лет

Индекс роста промышленного производства в Нижегородской области за пять лет составил почти 117%. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Прошедшие пять лет ознаменовались мощным рывком, который совершила Нижегородская область в самых разных сферах. Строятся школы и детсады, ремонтируются дороги и возводятся новые развяки, модернизируется здравоохранение и транспорт, меняется внешний облик крупных городов и небольших поселений в самых разных уголках региона. Рассказываем о главных достижениях и планах на будущее.

Основа экономики Нижегородской области – промышленность. Но события последних лет раз за разом грозились подорвать работу промышленных предприятий региона. Сначала ограничения, связанные с пандемией, затем санкции. Несмотря на пессимистичные прогнозы, нижегородские промышленники продолжили развиваться, искать новые рынки сбыта, внедрять современные технологии.

В промышленном масштабе

По итогам прошлого года общий объём отгруженной продукции в Нижегородской области достиг почти 1,7 триллиона рублей. Индекс роста промышленного производства за пять лет составил почти 117%, и это больше, чем в среднем по стране.

Чуть более ускоренными темпами растёт базовая для Нижегородской области обрабатывающая промышленность.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий и ряд других приоритетных для региона отраслей показывает кратный рост. Фото: Кирилл Мартынов

Серьёзно пострадала в результате санкционного давления автомобильная промышленность. Но есть все предпосылки для её восстановления.

Кроме того, в Нижегородской области открыт целый ряд уникальных производств с сильным импортозамещающим потенциалом. К примеру, создано импортозамещающее производство порошков для изготовления металлорежущего инструмента, который используется в авиастроении, машиностроении и других значимых отраслях.

Приняли вызов

Большую часть времени последней пятилетки нижегородским промышленникам пришлось работать в совершенно новых условиях. С первых же дней санкционной кампании был развёрнут оперативный мониторинг вопросов предприятий региона.

В прошлом году был реализован рекордный комплекс финансовой поддержки. Так, благодаря Фонду развития промышленности только в 2022 году 36 проектам Нижегородской области было одобрено финансирование в размере почти 13 миллиардов рублей.

Через Фонд содействия инновациям за пять лет 280 нижегородских проектов получили почти 1,5 млрд рублей поддержки. Более того, с 2022 года предприятия ряда отраслей обрабатывающей промышленности смогли воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. А с 2023 года этот вид поддержки распространился уже на те организации, которые реализуют приоритетные инвестиционные и инновационные проекты.

В условиях внешних вызовов в Нижегородской области активно развиваются и принципиально новые инструменты и механизмы поддержки предприятий. Так, одним из первых в стране был создан Центр импорта и импортозамещения. Центр уже активно взаимодействует с 640 предприятиями, отработано более 15 тысяч проблемных позиций.

С помощью параллельного импорта удалось обеспечить материалами и комплектующими 61 предприятие региона.

Всестороннее внимание к проблемам и потребностям предприятий в регионе получило своё признание на федеральном уровне. Нижегородская область стала лучшей по господдержке промышленности в рейтинге Минпромторга РФ за 2022 год.

Нижегородская область - один из немногих регионов, где представлен исчерпывающий пакет мер поддержки предприятий. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Есть контакт

Нижегородская область продолжает развивать свой экспортный потенциал. Экспорт был вовремя переориентирован по новым направлениям на рынки дружественных стран.

Нижегородская делегация неоднократно посещала Республику Беларусь, которая является одним из основных партнёров в самых различных сферах. В Минске действует представительство Нижегородской области, с каждым годом увеличивается товарооборот, а по улицам Нижнего курсируют трамваи «МиНиН», собранные на совместном предприятии. В этом году с ответными визитами делегация Беларуси побывала в нашем регионе.

Встреча губернатора Глеба Никитина и премьер-министра Республки Беларусь Романа Головченко в Минске. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На Нижегородской земле также за последнее время побывали делегации Армении, Уганды, Боснии и Герцеговины, Республики Узбекистан, наладили контакты для экспорта услуг с Сирией.

На Нижегородской земле за последнее время побывали делегации многих стран.

Взгляд в будущее

Активно расширяется инвестиционная инфраструктура. Ещё пять лет назад в Нижегородской области не было ни одной экстерриториальной зоны для работы с инвесторами. А сегодня активно развивается особая экономическая зона «Кулибин». Её площадь в этом году была расширена в 10 раз до 724 гектаров. Идёт активное одобрение новых резидентов экспертным советом.

Большой интерес проявляют инвесторы к территориям опережающего социально-экономического развития. Среди них – ТОСЭР «Саров». Саров, как известно, является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), поэтому сейчас в состав ТОСЭР включают участки за пределами ЗАТО, в технопарке «Саров», чтобы ограничения не влияли на развитие этой площадки.

Высокие технологии

В Нижегородской области делается ставка на высокие технологии. Это касается и их внедрения в промышленность региона.

На реализацию этой цели работают созданный Научно-образовательный центр, ИНТЦ «Квантовая долина». Кроме того, начали строиться IT-кампус и «Технопарк Н2О».

Регион стимулирует развитие высокотехнологичных производств. Фото: Кирилл Мартынов

А недавно Нижегородская область прошла федеральный отбор на создание инфраструктуры промышленного технопарка «Волга» на Бору. Результатом реализации этого проекта станет локализация производств электронных компонентов, плат, модулей, а также готовых изделий на их основе – автомобильной электроники, беспилотников, медицинских приборов и многого другого – предполагается внедрение 12 технологий в сфере электронной промышленности.

В Нижегородской области делается ставка на высокие технологии.

Попали в кадры

Развитие промышленности невозможно без высокопрофессиональных кадров. Их в регионе начинают готовить со школьной скамьи.

Идёт активное развитие профильных инженерных классов, создаётся масштабная сеть «IT-кубов», «Кванториумов» и «Точек роста» преимущественно научно-технологического и цифрового профиля во всех районах региона.

А пока будущие кадры подрастают, не остаются без внимания текущие кадровые вопросы. Особое внимание уделяется кадровому обеспечению ОПК.

Понимая важность обеспечения суверенитета, особое внимание уделяется кадровому обеспечению ОПК и мерам на опережение. На текущий момент для предприятий службой занятости трудоустроено почти 1,7 тысячи человек.

Большим подспорьем является субсидирование найма работников из других муниципалитетов или даже из других регионов. Размер субсидии равен 12 минимальным размерам оплаты труда.

Кроме того, сотрудники востребованных на предприятиях ОПК профессий включены в перечень тех, кому возмещается часть процентной ставки по ипотечным кредитам за счёт средств областного бюджета.

Но останавливаться на достигнутых результатах в Нижегородской области не собираются. Работа, стимулирующая развитие промышленности, продолжается.