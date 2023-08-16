«Девушка, а девушка! Где здесь можно оторваться?»: Певица Лолита Милявская прогулялась по Нижнему Новгороду

Лолита провела в Нижнем Новгороде целый день, а вечером уехала на поезде. Фото: Даниил ОПАРИН

Эстрадная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская побывала в Нижнем Новгороде. Утром пятницы 11 августа артистка ненадолго прибыла в наш город, чтобы прогуляться. Ближе к вечеру в своих соцсетях Лолита опубликовала видео из столицы Приволжья. На кадрах она в шутку беседует с рекламным щитом, расположенным на Нижневолжской набережной:

- Девушка, а девушка! Где здесь в Нижнем можно оторваться, а? А в Нижнем очень прикольно, только душно!

Картонная красавица зазывала певицу в одно из местных заведений. Именно там, у входа в бар Лолиту настигли ее нижегородские поклонники. Так, нижегородка Любовь Л. рассказала, что гуляла по улице Рождественской, а затем свернула на набережную. У «Микстуры» девушка заметила ажиотаж — люди толпились и пытались с кем-то сфотографироваться.

- И тут я увидела Лолиту… Я растерялась потому что вообще случайно там оказалась, а Лолита любезно предложила мне сфотографироваться, пока я с открытым ртом от удивления стояла, - написала нижегородка в своих соцсетях.

Нижегородка Любовь Л. застала певицу у бара в центре города. Фото: СОЦСЕТИ

Любовь занимается пением и танцами и сама мечтает стать известной артисткой, поэтому такая встреча была для девушки знаковой.

- Лолита, мы обязательно встретимся с вами еще в будущем! Спасибо вам за это фото и непередаваемые эмоции! - добавила она.

Вдоволь нагулявшись по центру города, артистка поспешила на вечерний поезд, о чем известила фанатов в своем Телеграм-канале. Преданный поклонник певицы по имени Даниил прибежал на Московский вокзал через 20 минут, но к отъезду звезды все-таки не успел.

- Мы уже уехали, - написала Лолита, а затем пожелала всем спокойной ночи.