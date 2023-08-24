Два уличных спектакля покажут в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Заповедные кварталы. Фото: АНО " Центр 800".

Два уличных спектакля завершат летний театральный сезон в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода. Постановки покажут в квартале церкви Трех Святителей (в границах улиц Новая – Короленко – Славянская – Студеная) 28 и 29 августа. Всех желающих будут ждать в 19:00 в Саду кино у дома №22 по улице Новая.

Так, в последний понедельник лета состоится показ спектакля-притчи «Вальсирующие» (12+). Постановка будет рассказана языком танца, музыки и тишины.

– Это серия новелл о современном человеке, его поисках смысла жизни, свободы и любви в череде испытаний, – рассказывают организаторы мероприятий.

Нижегородцы смогут различить в спектакле, близком по стилю к технике physical theatre, черты японского танца буто. В постановке зрителям удастся также почувствоваться влияние немецкого хореографа Пины Бауш, которая любила выступать в черном, в грубых мужских ботинках, без макияжа. Она ставила в тупик своей аскетичностью и немногословностью.

А 29 августа в Заповедных кварталах пройдёт уличный спектакль Павла Алехина в образе клоуна Авабуки (0+). Его появление в Саду кино привлечет внимание детей и позволит вернуться взрослым в мир детства и радости. В программе будут волшебные превращения, жонглирование и веселые игры. Особую радость зрителям принесут смешные и одновременно трогательные сценки. Например, о том, как складной метр превращается в звезду, бумажное письмо – в корабль, а обыкновенный пакетик – в ребенка.