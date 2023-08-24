Опубликованы доходы кандидатов на должность губернатора Нижегородской области

Стали известны доходы кандидатов на пост губернатора Нижегородской области. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Из года в год информация о доходах и имуществе нижегородских чиновников становится самой горячей политической новостью. Как ни крути, а охотников заглянуть в чужой карман всегда найдется немало. Особенно, если речь идет о пяти кандидатах в губернаторы Нижегородской области.

Накануне избирательная комиссия региона опубликовала на своём сайте сведения за прошлый год. Так, одним из самых состоятельных кандидатов на пост губернатора, естественно, стал ныне действующий глава региона Глеб Никитин. В 2022 году общая сумма его доходов составила свыше 6 миллионов рублей. В собственности у кандидата от партии «Единая Россия» находится жилой дом площадью 171,9 квадратных метра и земельный участок площадью 2449 квадратных метров в Тверской области. Также в пользовании у Глеба Никитина числится квартира площадью 143,7 квадратов и парковочное место в Москве.

Что касается автомобилей, то тут Глеб Сергеевич настоящий патриот. В его автопарке сплошь отечественные марки автомобилей: ВАЗ-21011 (1976 год), UAZ Pickup (2022 года), ГАЗ-3102 (1989 год), ГАЗ-21 (1962 год), мотоцикл ЯВА (1990 год) и прицеп.

На втором месте по уровню дохода из кандидатов на пост нового губернатора Нижегородской области оказался заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Егоров. Он выдвинут на выборы от партии КПРФ. Доходы Владислава составили свыше 4 миллионов рублей, а в его собственности находится треть квартиры площадью 41,8 квадратных метра в Павлове.

А вот выдвиженец от ЛДПР – депутат ЗСНО и председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Атмахов заработал в прошлом году более 3,8 миллиона рублей. У него в собственности значится половина участка площадью 378 квадратов в поселке Пыра, а также дом площадью 99,2 квадратных метра и участок площадью 687 квадратов в поселке Неклюдово. Владеет Владислав Атмахов и нежилым зданием в Нижнем Новгороде. Также у него есть половина гаража площадью 372,7 квадратных метра в Дзержинске и мотоциклы Harley Davidson FLDE (2019 год) и Honda GL1800DA (2018 год), а также прицеп.

От партии «Гражданская сила» на выборы губернатора выдвинут руководитель ИТ-проектов ООО «Глобус-ИТ» Илья Померанцев. Он заработал в 2022 году 1,4 миллиона рублей. Недвижимостью мужчина не владеет, зато есть машина – «Лада-Гранта» (2020 год).

Самый скромный доход числится за кандидатом от «Партии пенсионеров» Александром Быковым. Его доход за прошлый год составил всего 142 тысячи рублей. В его собственности имеется половина квартиры площадью 47,4 квадратных метра в Лыскове. Машин нет.