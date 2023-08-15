«В игре со «Спартаком» сделали правильные выводы»: что произошло после матча «Пари НН» - Ахмат» 14 августа

Матч завершился сухой победой "Пари НН" со счетом 2:0. Фото: Мария СОРОКИНА

В понедельник, 14 августа, ФК «Пари НН» одержал свою первую победу в новом сезоне Российской премьер-лиги и заработал 3 очка, тем самым поднявшись с 14 на 10 строчку турнирной таблицы. Лучшим игроком этого матча стал полузащитник нижегородцев Эдгар Севикян, забивший «Ахмату» на первой минуте игры.

- Начали активно, - объяснил игрок пресс-службе клуба, - увидел что Николай Калинский будет делать удар, почувствовал что мяч может отскочить мне, подставил ногу и удалось забить. Для меня важно выдавать максимум, показывать на поле свои лучшие качества и помогать команде добывать победы.

Сначала многим показалось, что забил именно Калинский, но на видеоповторах отчетливо видно, что Севикян подставил ногу и тем самым немного подправил траекторию летящего мяча. Сам соавтор гола признался, что хотел бы забить и сам, но рад что товарищ по команде в это мгновение оказался рядом.

К слову, этот матч команда проводила без своего главного тренера Сергея Юрана, который был удален на игре с «Краснодаром». В матче с «Ахматом» его обязанности временно исполнял старший тренер Дмитрий Ананко.

- «Ахмат» - хорошая команда. Радует то, что ребята выполнили установку на игру, выложились полностью. Очень важно было сегодня забрать эти три очка, турнирная таблица этого просила. В игре со «Спартаком» сделали правильные выводы и отыграли на ноль. Думаю, что ребята заслуживают самых лестных слов. По поводу гола на первой минуте скажу: да, просили ребят сыграть агрессивно и забить побыстрее, с чем они и справились. Сегодня в заявке не было нескольких игроков. Дмитрий Тихий восстанавливается, ждем его с нетерпением. У Никиты Каккоева была небольшая микротравма и мы приберегли его. Надеемся, скоро вернется. Ребята, которые вышли сегодня на футбольное поле - доказали, что выбор был сделан правильно. Подчеркну, что у нас нет основного или дублирующего состава, есть только стартовый. Каждый готов выйти и показать свой максимум, - прокомментировал Дмитрий Ананко.