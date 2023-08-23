Пять нижегородских лицеев и гимназий вошли в топ-200 лучших школ России

Пять нижегородских школ вошли в топ-200 лучших. Фото: Олег УКЛАДОВ

В преддверии начала нового учебного года были названы лучшие школы России по конкурентоспособности выпускников. Из Нижегородской области в рейтинг, подготовленный агентством RAEX, попали пять образовательных учреждений. Стоит отметить, что в топ-200 смогли попасть только те учебные заведения, по окончании которых ученики наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты.

Так, одну из самых высоких позиций рейтинга занял лицей №15 имени академика Юлия Харитона из Сарова – он оказался на 97 месте. Чуть ниже на 100 строчке рейтинга оказался лицей №40 из Нижнего Новгорода.

Также в рейтинг попали лицей №3 и гимназия №2 из Сарова. Учебные заведения оказались на 156-й и 164-й строчке соответственно. А вот 156 позицию рейтинга занял лицей №36 из Нижнего Новгорода.

– Рейтинг отразил рост конкурентоспособности региональных школ на фоне столичных – за четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45 до 31%, – рассказали в агентстве. – То есть, чтобы поступить в сильный университет, не обязательно учиться в Москве: почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы.

При составлении рейтинга учитывались данные о количестве выпускников школ, зачисленных на очную форму обучения в вузы на бюджетной основе, на платной основе и на основании победы в олимпиадах. Также на итоговый балл школы влиял уровень вузов, в которые поступали выпускники.