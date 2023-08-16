Регата пройдет с 10:00 до 22:00 в акватории Волги напротив катера «Герой». Фото: АНО «Центр 800».

В День города, 19 августа, в Нижнем Новгороде пройдет «Волжская регата 2023» – самое масштабное мероприятие парусного сообщества в столице Приволжья. Мероприятия начнутся с утра и продлятся до позднего вечера. В программе запланирован парад и соревнования парусов, бесплатные прокаты на яхтах, мастер-классы, выступления с участием гидрофойлов, гидроциклов и флайбордов, а также вечернее световое шоу парусов.

Регата пройдет с 10:00 до 22:00 в акватории Волги напротив катера «Герой». Участие в мероприятии примут более 60 моторных и парусных яхт – с утра они пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице.

Вечернее парусно-световое шоу. Фото: АНО «Центр 800».

В рамках дневной программы нижегородцев ждут мастер-классы и масштабные соревнования среди профессионалов парусного спорта за кубок Всероссийской «Волжской регаты 2023». Также с 13:30 до 15:00 не стоит пропускать зрелищный сап-парад. Вечером состоится парусно-световое шоу в акватории.

– В рамках дневной программы спортсмены-флайбордисты планируют установить рекорд России: в честь Дня города поднимут флаг России размером 4,5 на 8 метров на максимальную возможную высоту – 25-27 метров, достигнутую с помощью флайборда, – сообщили в АНО «Центр 800». – Кроме того, зрителям будет представлен новый экстремальный вид спорта – гидроэлектрофойл (доска для серфинга с мотором на подводном крыле).

КОНКРЕТНО:

Программа мероприятий:

10:00 – 11:00 – «Парад парусов»,

10:00 – 21:00 – бесплатные мастер-классы для всех гостей праздника в специальных шатрах у катера «Герой»,

12:00 – 18:00 – бесплатное катание на яхтах «Сила ветра» (по предварительной записи, действует возрастное ограничение для детей - прогулки доступны людям в возрасте с 14 лет исключительно в сопровождении родителей/представителей),

12:20 – торжественное открытие мероприятия,

13:00 – 18:00 – соревнования за кубок Всероссийской «Волжской регаты 2023»,

13:00 – 20:00 – бесплатные познавательные экскурсии на парусных яхтах: «Нижний Новгород на Волге и Оке. Место силы», «Гений Шухова. Стрелка» (по предварительной записи, действует возрастное ограничение для детей - прогулки с 7 лет исключительно в сопровождении родителей/представителей),

14:30 – дневное шоу с участием скоростных персональных водных транспортных средств (гидрофойлов, гидроциклов, флайбордов),

19:00 – 21:00 – продолжение регаты «Силы ветра» с красочной подсветкой,

21:30 – 21:55 – вечернее парусно-световое шоу «Волжский вальс» в акватории напротив Речного вокзала.