Самая массовая зарядка, подъем богатырского бревна и гигантской гантели: Три рекорда России установили в Нижнем Новгороде

Дина и Арина Аверины провели зарядку для нижегородцев. ФОТО: Правительство Нижегородской области.

В минувшие выходные на Дне физкультурника в Нижнем Новгороде были установлены сразу три рекорда России. За один день нижегородцы провели самую массовую зарядку, подняли богатырское бревно и гигантскую гантель.

О том, что в Нижнем Новгороде планируют провести самую массовую зарядку, стало известно еще за несколько дней до спортивного праздника. В результате, удалось установить рекорд – одновременно физические упражнения делали сразу 5 598 человек. Упражнения нижегородцам показывали чемпионки России, Европы и мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.

На зарядку вышли одновременно больше пяти тысяч нижегородцев. ФОТО: Правительство Нижегородской области.

- Нижегородская область всегда славилась единством и доблестью. Рекорд России по самой массовой зарядке еще раз доказал, что мы одна команда, - заявил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов. - 5598 человек выполнили зарядку вместе с нашими чемпионками, художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными и стали частью спортивной истории Нижнего.

Одновременно с этим в Нижнем Новгороде были установлены два рекорда по силовому экстриму. В частности, самый сильный человек Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин установил рекорд по подъему в полный цикл богатырского бревна весом 148,9 кг. А серебряный призер чемпионата России по стронгмену среди любителей Ксения Батурина установила рекорд по подъему гигантской гантели весом 50,8 кг трижды в течение 60 секунд. Все эти рекорды были внесены в реестр Книги рекордов России.

Впервые в современной истории в городе провели парад спортсменов. ФОТО: Правительство Нижегородской области.

Кроме того, впервые в современной истории в Нижнем Новгороде прошел парад спортсменов. Его участниками стали свыше двух тысяч человек, которые прошли от Горадрома до катера «Герой». Среди них известные спортсмены, представители профессиональных спортклубов, спортивных федераций и ФОКов, воспитанники спортшкол и другие нижегородцы.