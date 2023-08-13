Дождь накроет Нижегородскую область 13 и 14 августа Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дождь накроет местами Нижегородскую область 13 августа, а также непогода сохранится 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, на смену жаре в Нижегородской области наступит непогода и выпадут осадки. В области, а также в самом Нижнем Новгороде ожидаются сильные дожди и кратковременные порывы южного ветра до 14-19 м/с.

Такая погода может наступить в ближайшие часы 13 августа и сохраниться до 14 августа.

Специалисты МЧС рекомендуют местным жителям держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и легких построек, а также не оставлять рядом с ними автомобили. В случае обнаружения оборванных проводов – необходимо сообщить администрации о месте обрыва.

На случай отключения электричества в доме, лучше использовать электрические фонари. Будьте осторожны с обращением огня в доме.