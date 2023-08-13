«Все разбежались, прятались в пакгаузах»: Остатки фейерверка полетели в толпу на фестивале «Великая Русь» в Нижнем Новгороде

Остатки фейерверка полетели в толпу на фестивале «Великая Русь» в Нижнем Новгороде. Фото: АНО «Центр 800».

Накануне главным событием в Нижнем Новгороде стало проведение фестиваля «Великая Русь». Однако запомнился он не только прекрасным концертом и световым шоу, но и…полетевшими прямо в людей остатками фейерверка.

- Мы очень испугались, горящие петарды полетели прямо в людей, - делятся нижегородцы в социальных сетях. – Все очень быстро разбежались, прятались в пакгаузах.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как горящие фейерверки летят на площадку и тротуары возле храма Александра Невского. К счастью, все они очень быстро затухали, после чего оставался только белый порошок. Уже известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Обращений в МЧС в связи с этим тоже не было. Тем не менее, после произошедшего начата проверка.

- 12 августа в районе амфитеатра на Стрелке упали остатки отработанного пиротехнического изделия. Проводится внутренняя проверка, в причинах инцидента разбираются все ответственные службы, сообщили в АНО «Центр 800». - На месте проведения мероприятия дежурила скорая. Обращений от нижегородцев в экстренные службы не поступало, информации о пострадавших нет.