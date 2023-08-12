Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2023 6:36

Пожар на мусорном полигоне был ликвидирован в Балахнинском районе

Крупный пожар был ликвидирован различными ведомствами и подразделениями в поселке Гидроторф
Елизавета КОПЫЛОВА
Пожар на мусорном полигоне был ликвидирован в Балахнинском районе. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Пожар на мусорном полигоне был ликвидирован в Балахнинском районе. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Пожар на мусорном полигоне ликвидировали в поселке Гидроторф Балахнинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, в ликвидации пожара были задействованы различные ведомства и подразделения, в том числе дорожные службы и лесничества. На месте тушения пожара были сотрудники МЧС, администрация Балахнинского округа, а также специалисты Роспотребнадзора Нижегородской области. Благодаря слаженной работе подразделений пожар удалось ликвидировать, а места тления засыпали песком.

Крупный пожар на мусорном полигоне произошел в поселке Гидроторф. Фото: группа «Балахна Live» во «ВКонтакте»

Крупный пожар на мусорном полигоне произошел в поселке Гидроторф. Фото: группа «Балахна Live» во «ВКонтакте»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области уже провели проверку для того, чтобы выявить содержание загрязняющих веществ в воздухе. Концентрация вредных веществ находится в норме. Ситуация остается на контроле Управления.

Площадь пожара не уточняют, а вероятной причинной могла стать сильная жара.

-Пока в регионе сохраняется жаркая погода, специалисты в очередной раз призывают нижегородцев соблюдать правила пожарной безопасности, - добавили в сообщении.

ЧППроисшествия: ЧП