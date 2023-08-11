14-летний подросток погиб, еще двое детей в больнице: опытный водитель иномарки на полной скорости улетел в кювет и опрокинулся под Нижним Новгородом

Автомобиль на большой скорости улетел в кювет и опрокинулся. Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Подросток погиб в страшной аварии, которая произошла под Нижним Новгородом днем 11 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, трагедия случилась на 516 километре трассы М-7. Иномарка вылетела за пределы дорожного полотна и в считанные мгновения превратилась в груду металла.

- 37-летний водитель автомобиля «Киа Селтос» при прохождении крутого поворота превысил скорость, вильнул на обочину и съехал в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в пресс-службе аварии.

В машине помимо водителя находились четыре человека. В результате 14-летний пассажир погиб на месте. Еще двое подростков 13-лет, взрослый пассажир иномарки и сам виновник аварии были доставлены в больницу с травмами.

Отметим, что трасса М-7 относится к числу наиболее опасных, на нее приходится весомая доля автомобильных аварий с пострадавшими. К слову, на участке трассы с 487 по 520 километры в последние годы произошло немало аварий со смертельным исходом. Здесь имеется два опасных крутых поворота, где постоянно кто-то улетает в кювет. В каком-то смысле для водителей это проклятое место. Тем не менее, водитель с 14-летним стажем вождения не был осторожен на этом участке. Произошедшая авария стала еще одним пунктом в печальной статистике ГИБДД.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в районе поселка Нива в Лысковском районе. Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении иномарок. Еще четверо человек были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.