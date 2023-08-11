До 100 метеоров в час: мощный поток Персеид смогут наблюдать жители Нижнего Новгорода

Нижегородцам рекомендуют наблюдать звездопад за городом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мощный метеорный поток Персеиды можно будет увидеть в Нижнем Новгороде с 11 по 13 июля. Ожидается, что на своем пике он будет достигать до 100 метеоров в час. По данным Международной метеорной организации (IMO), в этом году самый сильный звездопад придется не на 12, а на 13 августа. Это связано с тем, что Земля выполняет свой цикл вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. Таким образом, время пика каждый раз смещается вперед на те самые 6 часов.

Ожидается, что в 14:00 Земля окажется ближе к орбите кометы Свифта-Таттла, родоначальницы Персеид. В дневное время метеорный поток, конечно же, не будет видно, но у нижегородцев есть возможность наблюдать его за день-два до пика, а так же еще неделю после.

По данным сервиса Яндекс.Погода в ночь на 13 августа в столице Приволжья будет пасмурно. Небо заволокут тучи, за которыми наблюдатели не увидят ни одной падающей звезды. Именно поэтому специалисты нижегородского планетария имени Гречко рекомендуют наблюдать за метеорным потоком поздним вечером 11 августа.

- К сожалению, в ночь пика метеорного потока Персеиды погода будет пасмурной, поэтому мы едем на день раньше, в пятницу 11 августа. Поток уже сейчас выдаёт до 18 вспышек в час, помимо этого будет возможность понаблюдать объекты глубокого космоса, Сатурн и Юпитер в большой телескоп, - говорится в сообщении планетария.

Специалисты предлагают наблюдать звездопад из деревни Плотинка Борского района. По их оценке, это место хорошо подходит для наблюдений. Вообще за звездопадом лучше всего наблюдать с поля или возвышенности за пределами города, где нет светового загрязнения.

СПРАВКА

Комета Свифта-Таттла была открыта в 1962 году астрономами Льюисом Свифтом и Хорасом Таттлом, хотя выпускаемый ею метеорный поток Персеид наблюдали задолго до этого открытия. Звездопад, который происходит в июле-августе, считается одним из наиболее эффектных: число метеоров может достигать 60 в час и более. Свое название Персеиды получили потому, что с Земли кажется, будто радиант метеорного дождя расположен в созвездии Персея.

Наиболее мощный поток Персеид наблюдали в 1993 году, фиксировалось от 200 до 500 метеоров в час. Кроме того, поток Персеиды является рекордсменом по количеству особо ярких падающих звезд — болидов.