Нападающий «Торпедо» Денис Ян о желании стать капитаном: «Если команда так решит, мне будет приятно»

Денис Ян готовится к новому сезону КХЛ. Фото: Мария СОРОКИНА

Уже в сентябре в России стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Нижегородское «Торпедо» основательно готовится к регулярному чемпионату. В клуб пришли новые хоккеисты, продлены контракты с действующими игроками. В августе начались предсезонные сборы. Любители хоккея соскучились по своим кумирам и с нетерпением ждут матчей. В преддверии сезона нападающий нижегородской команды Денис Ян рассказал «КП-Нижний Новгород» о своем желании примерить капитанскую повязку, отпуске в Майами и планах на новый сезон.

Денис, добрый день! Расскажите, пожалуйста, как отдохнули летом. Вы готовы к новому сезону КХЛ?

- Я слетал в Майами на один месяц и хорошо там отдохнул. Потом готовился в зале с нашим тренером по физической подготовке Филиппом Арзамазовым. Другие ребята из нашей команды тоже не упускали возможности позаниматься, так что мы приехали на сборы в хорошей форме. Все ребята уже знают друг друга, от этого работать намного легче и веселее. Подготовка к сезону проходит как надо. Все сделано с умом, грамотно. Тяжелой работы много. Все мы понимаем, что нужно пройти этот этап, хорошо подготовиться к играм.

Отыграв здесь один сезон, вы продлили контракт еще на два года. Скажите честно, понравилось играть в Нижнем Новгороде?

- Да, мне очень нравится этот город, и я хорошо влился в коллектив. Хочу приносить еще больше успеха! У нас одна большая цель — выиграть Кубок Гагарина, и мы к ней идем. Все ребята к этому стремятся. У нас много молодых амбициозных парней, и мы верим, что мы можем этого добиться, стать чемпионами.

Что именно Вам понравилось в нашем городе?

- Мне нравится иногда выйти в центр города, посетить кафе, где можно вкусно покушать. Когда я говорю так, то имею в виду не только Большую Покровскую, а всю центральную часть Нижнего Новгорода. Нашел там много хороших вкусных мест. Везде встречают добрые и приятные в общении люди. Особо как-то не зацикливался на поиске небанальных мест для времяпрепровождения. По Автозаводу и Сормову не гулял, но бывал в парке «Швейцария». Много раз ходил туда гулять зимой. Очень классно! Такой большой парк, что его даже не обойдешь весь сразу.

Что Вы знали о «Торпедо» до перехода в клуб? Как изменилось Ваше мнение о нем?

- Сомневаюсь, что что-то радикально изменилось. Я и раньше был наслышан об этом клубе. Играя в Америке, я активно следил за Континентальной хоккейной лигой, в том числе, за успехами «Торпедо». Я знаю историю своего клуба. Игроки, которые выступали за него, достигли больших целей и всегда в почете.

Вы выступали за фарму «Тампы» и «Детроита», а затем вернулись в Россию. Каковы впечатления?

- Конечно, это две разные страны с разной культурой, но в хоккейном плане они не так далеки друг от друга, как это может показаться. Конечно, есть определенные различия между североамериканским и российским хоккеем, но во всем есть свои плюсы и минусы. В России мне очень нравится. Нижний Новгород — очень хорошая локация. Он расположен сравнительно недалеко от Москвы, где живет моя семья. Это удобно, можно видеться.

Как часто Ваши родные и друзья болеют за Вас с трибун?

- В основном они смотрят матчи по телевизору. Родители пару раз приезжали поболеть за меня, но бывать на каждом матче им не удается. Друзья время от времени приходят поддержать.

А сами как часто бываете на играх нижегородских команд?

- Еще ни разу не был, но хотелось бы сходить на футбол. Это очень интересно — посмотреть, как ребята из «Пари НН» играют. Если честно, я не увлекаюсь никакими другими видами спорта и всецело погружен в хоккей. Но если есть выходной, то почему бы не сходить на другой вид спорта?!

Какова ваша цель максимум на сезон 2023-2024?

- Выиграть кубок Гагарина! Других целей нет.

Уже знаете, кто будет капитаном команды в этом сезоне?

- Нет.

А хотите сами примерить капитанскую повязку?

- Если коллектив так решит, мне будет приятно. Я всегда стремлюсь к лучшему.

Строительство новой ледовой арены должно завершиться весной 2025 года. Ровно тогда, когда завершается ваш контракт. Теплите ли Вы надежду поиграть там?

- Я слышал, что он, возможно, быстрее построится. (улыбается) Если успеют построить к началу следующего сезона, то это будет идеально. Я думаю, костяк команды к тому времени сохранится и сможет выйти на новую арену, увидеть гораздо больше своих болельщиков. В наш «Нагорный» реально не помещаются все, кто хотел бы прийти. Это все не от нас зависит, но мы будем очень надеяться, что ледовый дворец построится быстрее. Мы периодически проезжаем мимо и смотрим, как он постепенно становится выше, работа там идет полным ходом.