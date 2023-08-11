Эмоций взлёт даёт турслёт!

Команда первичной профсоюзной организации Арзамасского приборостроительного завода заняла первое место в туристском слете трудовой молодежи «Профавиа-2023». Также в копилке у ребят еще несколько дипломов по различным дисциплинам.

Участие в турслете приняли семь команд предприятий Профавиа. Соревнования проходили в Чкаловском районе Нижегородской области на территории взлетно-посадочной полосы АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Программа была насыщенной: за три дня ребята соревновались в добывании огня без спичек, ставили и разбирали на время палатки, преодолевали на рафтах и катамаранах водные препятствия, демонстрировали знания в завязывании туристических узлов, поднимались вверх по вертикальной веревке при помощи альпинистского оборудования, проходили медицинский этап по оказанию первой доврачебной помощи. Были конкурсы поваров и художественной самодеятельности.

Слияние опыта и взаимовыручки дали о себе знать. В командном зачете приборостроители одержали победу по спортивному ориентированию, в контрольно-туристском маршруте, короткой пешеходной дистанции и по итогу стали лучшими среди команд Профавиа. В личном зачете 1 и 2 места заняли соответственно капитан Артём Горелов (шлифовщик цеха №50) и Алина Шеронова (регулировщик РЭАиП цеха №42) в соревнованиях по ориентированию на местности.

Награждение провел председатель Нижегородской областной организации Профавиа Анатолий Колесов.

Слово участникам

Денис Былинкин, гальваник цеха №16:

– На таких соревнованиях был впервые. Пришлось учиться всему на лету. Это интересно, познавательно и полезно для здоровья. На следующий год планирую снова отправиться с ребятами на турслет. Было непросто, но спасибо более опытным коллегам по команде – мы выступили достойно.

Артём Горелов, шлифовщик цеха №50:

– В этом году у нас много новичков – пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать, что мы отличная команда. Было здорово пожить несколько дней на природе, в палатках, посидеть у костра и посоревноваться с ребятами из других команд.

Наталья Бычкова, руководитель центра развития профсоюзной молодежи ППО АПЗ:

– Ребята показали отличные результаты. Планируем в будущем создать школу спортивного туризма, так что, если в ваших подразделениях есть желающие заниматься этим видом спорта в возрасте до 35 лет, будем рады их принять и начнем готовиться к следующему году. Нам важно держать высокую планку и поддерживать авторитет предприятия. Спасибо всем участникам, организаторам и предцехкомам.

Наталья Глазунова

Фото предоставлено ППО АПЗ