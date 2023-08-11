Творческие посиделки

Мастер-классы – новый вид досуга для работников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» – членов профсоюза.

Первым стартовал урок по основам мобильной фотографии. Участие в нем приняли 8 человек. Спикером стала арзамасский фотограф Татьяна Лисенкова. Участники узнали об основных параметрах и настройках мобильной фотокамеры, познакомились с понятиями «золотое сечение», «диафрагма», «выдержка» и получили советы, как сделать эффектный снимок в контровом свете. По многочисленным просьбам данный мастер-класс будет организован еще.

2 августа состоялось коллективное занятие по живописи. В роли ведущего – контролер ИПиСИ службы метрологии Екатерина Рябова. Каждый из участников за два часа превратил белый холст в красивый пейзаж. Рисовали закат, звездную ночь, восход солнца – кто что захотел. Под руководством наставника картины получились у всех.

Все необходимые материалы для мастер-классов предоставила профсоюзная организация АПЗ. Урок по рисованию вызвал большой интерес, желающих было столько, что подготовлены списки еще на три мастер-класса.

– Занятия проводятся узким кругом, по 10-15 человек, в приятной дружеской атмосфере. Мы хотим больше узнать о талантах приборостроителей, – прокомментировала руководитель центра развития профсоюзной молодежи Наталья Бычкова. – Постараемся разнообразить наши встречи, чтобы каждый желающий смог найти себе занятие по душе.

Отзыв

Татьяна Кукушкина, инженер по подготовке производства отдела технической документации:

– Спасибо организаторам мастер-класса, а также преподавателю, что вселила в каждого веру в себя. Не все умеют рисовать, и я не ждала от себя ничего особенного. Уютная атмосфера, положительные эмоции, фантастический мир красок… Мой белый холст превратился в маленький шедевр. Его я преподнесла в подарок организаторам. Для меня это только начало. Мотивация к действию. Бери, делай, приложи усилия – и у тебя получится! Не только в живописи – во всем.

Наталья Глазунова

Фото автора