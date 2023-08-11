Для тех, кому за 35

Бригадир цеха 65 наставник Иван Шматов и Данила Селезнев

Действующее на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пладина Положение о наставничестве с 1 августа 2023 года распространилось и на работников старше 35 лет, принятых учениками.

В связи с увеличением объемов производства на АПЗ идет большой набор новых сотрудников. Кандидатов с профильным техническим образованием и требуемой квалификацией на рынке труда не хватает, поэтому все больше людей приходит учениками и обучается непосредственно на рабочем месте.

– Ранее, согласно Положению, наставник закреплялся на полгода только за вновь принятыми сотрудниками в возрасте до 35 лет. Те, кто старше, осваивали профессию под руководством инструктора производственного обучения лишь до присвоения разряда, как правило, это занимает 2-3 месяца. Но этого времени недостаточно, чтобы овладеть профессией и начать работать самостоятельно. Поэтому руководством завода и было принято решение о внесении изменений в данное Положение: верхняя возрастная граница учеников, нуждающихся в наставничестве, отменена, – прокомментировала Ирина Кузина, начальник отдела кадров.

Практика показывает: если за учеником закреплен наставник, обучение проходит более эффективно, а процесс адаптации на производстве – быстрее, что очень актуально в современных условиях.

Кстати

С 1 августа все рабочие, принятые на завод в качестве учеников, вне зависимости от возраста могут получать надбавку 5000 рублей на период ученичества. Ранее надбавка полагалась только рабочим до 35 лет. Кроме того, расширен список профессий, по которым на период ученичества положена данная надбавка.

Людмила Фокеева

Фото: Пресс-служба АПЗ