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Общество10 августа 2023 9:41

Пять человек заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области

Двое из них заболели после употребления некипяченого козьего молока
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Пять человек заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области.

Пять человек заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году клещи особенно активны – на данный момент за медицинской помощью в связи с присасываниями клещей обратились уже 8 305 человек. Это на 14,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Подобные случаи зафиксированы в 48 районах области и в 8 районах Нижнего Новгорода.

- По данным на 10 августа, в регионе выявлено пять случаев заболевания клещевым энцефалитом, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. – У двоих заболевших инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока. Диагноз был подтвержден лабораторно.

Помимо энцефалита, присасывания клещей стали причиной и других заболеваний. В частности, было зафиксировано 54 случая клещевого боррелиоза. У пяти из них присасывания произошли на территории других регионов.

КОНКРЕТНО

Где зафиксировано наибольшее число присасываний клещей?

Автозаводский район – 671 случай

Советский район – 460 случаев

Павловский район – 460 случаев

Дзержинск – 459 случаев

Ленинский район – 454 случая

Городецкий район – 441 случай

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