Интенсивные тренировки при полном зале болельщиков: Игроки «Торпедо» показали, как готовятся к новому сезону

Хоккеисты "Торпедо" тренируются на базе в городецком районе. Фото: Мария СОРОКИНА

Хоккеисты нижегородской команды «Торпедо» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону КХЛ. Тренировочные сборы проходят на базе «Море спорта» в Городецком районе. Любой подобный комплекс представляет собой целый спортивный город, где тренируются сотни спортсменов из разных регионов страны. Атмосфера располагает к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, ведь буквально на каждом шагу встречаются юноши и девушки, которые старательно работают над собой. До помещения, где тренируется наша команда, идти совсем недалеко, но в целом за день здесь запросто можно находить 10 километров и больше. Вроде не тренируешься, а калории все равно сгорают.

На тренировочной базе в городецком районе занимаются сотни спортсменов. Фото: Мария СОРОКИНА

Утро хоккеистов начинается с ледовой тренировки. Команда разбита на две группы — в каждой из них есть и лидеры, и молодые игроки. Спортсмены одеты в свитера красного, синего, белого и желтого цветов - 4 группы, которые по очереди сыграют на небольшом участке льда.

Хоккеисты разделились на группы и начали тренировку. "Белые" и "синие" стремятся забросить шайбу в ворота. Фото: Мария СОРОКИНА

«Белые» и «синие» начинают борьбу за ворота. В итоге команда с троицей сильных нападающих Гончарук-Кручинин-Коваленко забивает шайбу. Игроки празднуют победу и приступают к следующему упражнению.

Команда "синих" радуется победе. Фото: Мария СОРОКИНА

Хоккеист Кирилл Воронин успешно проходит тесты на скорость. Фото: Мария СОРОКИНА

По завершении тренировки игроки освобождают лед для второй группы и идут в тренажерный зал. У каждого хоккеиста своя индивидуальная программа: одним приходится чаще поднимать гантели, у других серьезная нагрузка на мышцы ног.

Нападающий Кирилл Воронин выполняет упражнение с гантелями. Фото: Мария СОРОКИНА

Сергей Гончарук укрепляет мышцы ног. Фото: Мария СОРОКИНА

Глеб Иванов выполняет упражнение на укрепление ягодичного моста. Как рассказал его товарищ по команде Кирилл Воронин, это упражнение помогает подтянуть целую группу мышц, чтобы проще было бегать и в целом переносить нагрузки.

Торпедовец Глеб Иванов выполняет упражнение на укрепление ягодичного пояса. Фото: Мария СОРОКИНА

Аналогичные упражнения выполняют и другие участники команды. Штанга, которую им приходится поднимать, весит 110-130 кг. Игроки страхуют друг друга и стараются помогать выполнить упражнение правильно, ведь травмы до начала сезона никому не нужны.

Хоккеисты "Торпедо" следят за тем, чтобы их товарищи по команде правильно выполняли упражнения. Фото: Мария СОРОКИНА

По окончании тренировки спортсмены покидают зал и идут обедать. Вечером их ожидает очередная двухсторонняя игра.

- Ребята пришли из отпуска в хорошем состоянии, - заметил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, - это радует, потому что не пришлось тратить время и мы сразу начали интенсивно готовиться к сезону. На первой неделе сбора мы провели четыре двусторонних игры за три дня. У игроков проявляются те качества, которые мы от них требуем. Продолжаем улучшать то, над чем работали в прошлом году. Молодых игроков, которые пришли из «Чайки», мы тоже стараемся бросать сразу в пекло. Не ждем, а наоборот подсказываем, чтобы они приобретали навыки по ходу тренировок. Ребята смотрятся неплохо, но им предстоит серьезная конкуренция за место в составе. Мы не будем смотреть, 30 лет игроку или 17, конкуренция будет честной.

Не секрет, что тренировки «Торпедо» проходят в открытом формате и все желающие могут их посетить. Хоккеисты по секрету рассказывают, что видели, как на базу приезжают целые автобусы с болельщиками, а кто-то приходит пешком. Кроме того, на базе есть свои фанаты хоккея, они тоже приходят посмотреть на своих кумиров. Таким образом, трибуны на двухсторонних играх всегда заполнены.

- На наши тренировки приходит очень много людей и это приятно. Надеюсь, на предстоящих товарищеских играх будет такой же ажиотаж. Я уже говорил и скажу еще — нижегородские болельщики самые лучшие! Я играл в разных командах. Сложно вспомнить, где еще меня так поддерживали. В прошлом сезоне у меня не обошлось без травм и пропущенных игр, но болельщики писали мне в личные сообщения, как они рады что я остался в команде. Пожелали мне удачи. Я очень хочу выиграть Кубок Гагарина с этими ребятами, нашей командой. В прошлом сезоне не получилось, обидно проиграли в плей-офф, но наша цель осталась прежней. Пока я здесь, я хочу доказать всем, что мы можем выигрывать и вся эта работа проделана не зря. Я много тренировался этим летом, успешно прошел тесты и я уверен, что все у нас получится, - прокомментировал нападающий нижегородской команды Ю Сато.

К слову, в ближайшее время «Торпедо» проведет целую серию товарищеских матчей. 15 августа состоится игра с «Амуром» в Новогорске, 16 августа — с «Химиком» в Воскресенске. 18 и 19 августа состоятся домашние игры с пензенским «Дизелем», а 20 августа — с новокузнецким «Металлургом».