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Спорт10 августа 2023 9:30

Интенсивные тренировки при полном зале болельщиков: Игроки «Торпедо» показали, как готовятся к новому сезону

Открытые тренировки ХК «Торпедо» стартовали на спортивной базе под Нижним Новгородом
Мария СОРОКИНА
Хоккеисты "Торпедо" тренируются на базе в городецком районе.

Хоккеисты "Торпедо" тренируются на базе в городецком районе.

Фото: Мария СОРОКИНА

Хоккеисты нижегородской команды «Торпедо» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону КХЛ. Тренировочные сборы проходят на базе «Море спорта» в Городецком районе. Любой подобный комплекс представляет собой целый спортивный город, где тренируются сотни спортсменов из разных регионов страны. Атмосфера располагает к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, ведь буквально на каждом шагу встречаются юноши и девушки, которые старательно работают над собой. До помещения, где тренируется наша команда, идти совсем недалеко, но в целом за день здесь запросто можно находить 10 километров и больше. Вроде не тренируешься, а калории все равно сгорают.

На тренировочной базе в городецком районе занимаются сотни спортсменов.

На тренировочной базе в городецком районе занимаются сотни спортсменов.

Фото: Мария СОРОКИНА

Утро хоккеистов начинается с ледовой тренировки. Команда разбита на две группы — в каждой из них есть и лидеры, и молодые игроки. Спортсмены одеты в свитера красного, синего, белого и желтого цветов - 4 группы, которые по очереди сыграют на небольшом участке льда.

Хоккеисты разделились на группы и начали тренировку. "Белые" и "синие" стремятся забросить шайбу в ворота.

Хоккеисты разделились на группы и начали тренировку. "Белые" и "синие" стремятся забросить шайбу в ворота.

Фото: Мария СОРОКИНА

«Белые» и «синие» начинают борьбу за ворота. В итоге команда с троицей сильных нападающих Гончарук-Кручинин-Коваленко забивает шайбу. Игроки празднуют победу и приступают к следующему упражнению.

Команда "синих" радуется победе.

Команда "синих" радуется победе.

Фото: Мария СОРОКИНА

Хоккеист Кирилл Воронин успешно проходит тесты на скорость.

Хоккеист Кирилл Воронин успешно проходит тесты на скорость.

Фото: Мария СОРОКИНА

По завершении тренировки игроки освобождают лед для второй группы и идут в тренажерный зал. У каждого хоккеиста своя индивидуальная программа: одним приходится чаще поднимать гантели, у других серьезная нагрузка на мышцы ног.

Нападающий Кирилл Воронин выполняет упражнение с гантелями.

Нападающий Кирилл Воронин выполняет упражнение с гантелями.

Фото: Мария СОРОКИНА

Сергей Гончарук укрепляет мышцы ног.

Сергей Гончарук укрепляет мышцы ног.

Фото: Мария СОРОКИНА

Глеб Иванов выполняет упражнение на укрепление ягодичного моста. Как рассказал его товарищ по команде Кирилл Воронин, это упражнение помогает подтянуть целую группу мышц, чтобы проще было бегать и в целом переносить нагрузки.

Торпедовец Глеб Иванов выполняет упражнение на укрепление ягодичного пояса.

Торпедовец Глеб Иванов выполняет упражнение на укрепление ягодичного пояса.

Фото: Мария СОРОКИНА

Аналогичные упражнения выполняют и другие участники команды. Штанга, которую им приходится поднимать, весит 110-130 кг. Игроки страхуют друг друга и стараются помогать выполнить упражнение правильно, ведь травмы до начала сезона никому не нужны.

Хоккеисты "Торпедо" следят за тем, чтобы их товарищи по команде правильно выполняли упражнения.

Хоккеисты "Торпедо" следят за тем, чтобы их товарищи по команде правильно выполняли упражнения.

Фото: Мария СОРОКИНА

По окончании тренировки спортсмены покидают зал и идут обедать. Вечером их ожидает очередная двухсторонняя игра.

- Ребята пришли из отпуска в хорошем состоянии, - заметил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, - это радует, потому что не пришлось тратить время и мы сразу начали интенсивно готовиться к сезону. На первой неделе сбора мы провели четыре двусторонних игры за три дня. У игроков проявляются те качества, которые мы от них требуем. Продолжаем улучшать то, над чем работали в прошлом году. Молодых игроков, которые пришли из «Чайки», мы тоже стараемся бросать сразу в пекло. Не ждем, а наоборот подсказываем, чтобы они приобретали навыки по ходу тренировок. Ребята смотрятся неплохо, но им предстоит серьезная конкуренция за место в составе. Мы не будем смотреть, 30 лет игроку или 17, конкуренция будет честной.

Не секрет, что тренировки «Торпедо» проходят в открытом формате и все желающие могут их посетить. Хоккеисты по секрету рассказывают, что видели, как на базу приезжают целые автобусы с болельщиками, а кто-то приходит пешком. Кроме того, на базе есть свои фанаты хоккея, они тоже приходят посмотреть на своих кумиров. Таким образом, трибуны на двухсторонних играх всегда заполнены.

- На наши тренировки приходит очень много людей и это приятно. Надеюсь, на предстоящих товарищеских играх будет такой же ажиотаж. Я уже говорил и скажу еще — нижегородские болельщики самые лучшие! Я играл в разных командах. Сложно вспомнить, где еще меня так поддерживали. В прошлом сезоне у меня не обошлось без травм и пропущенных игр, но болельщики писали мне в личные сообщения, как они рады что я остался в команде. Пожелали мне удачи. Я очень хочу выиграть Кубок Гагарина с этими ребятами, нашей командой. В прошлом сезоне не получилось, обидно проиграли в плей-офф, но наша цель осталась прежней. Пока я здесь, я хочу доказать всем, что мы можем выигрывать и вся эта работа проделана не зря. Я много тренировался этим летом, успешно прошел тесты и я уверен, что все у нас получится, - прокомментировал нападающий нижегородской команды Ю Сато.

К слову, в ближайшее время «Торпедо» проведет целую серию товарищеских матчей. 15 августа состоится игра с «Амуром» в Новогорске, 16 августа — с «Химиком» в Воскресенске. 18 и 19 августа состоятся домашние игры с пензенским «Дизелем», а 20 августа — с новокузнецким «Металлургом».

Спорт: ХОККЕЙ