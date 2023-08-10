Медали из Белоруссии

Полина Морозова стала триумфатором II Игр стран СНГ

Золото и серебро II Игр стран СНГ, которые проходят с 4 по 14 августа в Белоруссии, завоевала воспитанница спортивного клуба «Знамя» АО «АПЗ» Полина Морозова.

Золото спортсменка взяла в составе сборной команды России в смешанной эстафете 4х200 м. В невероятной борьбе наши легкоатлеты отвоевали победу в одну тысячную секунды у хозяев турнира – белорусов (1:37.70). За российскую команду также выступали: Кирилл Романов, Вероника Бахирева и Тимур Фарафуллин.

Полина - вторая слева

Вторую награду – серебро – Полина завоевала в беге на 60 метров с результатом 7.97 секунды.

С тренером В.Журавлевым

Успех спортсменки на этих международных соревнованиях – заслуженная награда за ее упорные тренировки и мастерство наставников – заслуженного тренера России Владимира Журавлёва и тренера Оксаны Сибековой.

По материалам Всероссийской федерации легкой атлетики

Фото: с сайта ВФЛА и СК «Знамя»