Масштабная модернизация планетария скоро завершится в Нижнем Новгороде

Масштабная модернизация планетария скоро завершиться в Нижнем Новгороде. Фото: тг - канал Юрия Шалабаева.

Масштабная модернизация планетария имени Г. М. Гречко завершается в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

По его словам, работы идут уже полгода, а отставаний в графике нет. К настоящему времени инженерные сети готовы на 85%, фасад отремонтировали на 70%, установлены все окна, в том числе выполненные по спецзаказу для той части здания, которая является объектом культурного наследия. Кроме того, сейчас заканчивается монтаж современной системы вентиляции, климат-контроль будет во всех помещениях.

Изготовление нового купола обсерватории завершается на специальном производстве в Пензе, а в сентябре начнется чистовая отделка, уже ведется благоустройство прилегающей территории.

Юрий Шалабаев провёл на стройплощадке совещание с подрядчиком. Фото: тг - канал Юрия Шалабаева.

- С момента начала работ в дизайн-проект были внесены изменения из-за нестандартности объекта и необходимости замены материалов. Основную тематику – погружение в космос – сохранили и даже дополнили: например, стены стилизуют под поверхность Луны, - добавил Юрий Шалабаев.